Üniversite sanayi ortaklığına iş kadınları desteği

12 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret etti. Bursa’nın dış ticaret ekonomisi sıralamasında dünyanın birçok ülkesini geride bıraktığına işaret eden Rektör Kılavuz; “İçerisinde bulunduğumuz kent, ekonomik girdi sıralamasında İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci önemli ili. Burada Türkiye ekonomisine sağlanan katma değer, Türkiye ortalamasının üzerinde. Üniversite olarak yeni dönemde bu avantajlı sıralamaya bilimsel anlamda katkı koymaya gayret göstereceğiz. Üniversite ile iş dünyası arasında zaman zaman kopan bağları onarmak ve istenilen seviyeye getirmek için gayret edeceğiz. İş kadınları ve yöneticileri de bizim doğrudan hedef kitlemiz içerisinde yer alıyor. İnşallah birlikte güzel projeler üretecek ve el ele kentimizi ve üniversitemizi hak ettiği noktaya yükselteceğiz. BUİKAD ile önümüzdeki dönemde güzel ve verimli projelerde işbirlikleri yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Üniversite kentin bilgi deposu”

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu ise dernek olarak 12 yıldır kentin ekonomik anlamda güçlenmesi ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları için projeler ürettiklerini aktardı. Türkiye’nin en önemli sanayi kentinde kadın işgücünün olmazsa olmazlar arasında bulunduğunun altını çizen Başkan Oya Eroğlu, BUÜ ile eğitim, staj ve istihdam noktasında ortak projelere imza attıklarını söyledi. Yeni dönemde yeni Rektör ile çok daha önemli ve ses getirecek projeler üreteceklerine inandığını kaydeden Eroğlu; “Üniversitemizi Bursa’nın bilgi deposu olarak görüyoruz. Ekonomik anlamda yapılacak her türlü çalışmanın ve projenin içerisinde akademik desteğin bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel destek ve akademik işbirliği noktasında yeni dönemde çok daha kayda değer işbirlikleri yürüteceğimizi düşünüyoruz. Sizlere de yeni görevinizde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.