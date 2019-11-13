Üniversite, sanayinin rekabet gücü artıracak projelere odaklanacak

13 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Toplantıya Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, USİGEM Müdürü Prof. Dr. Sedat Ülkü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, iş insanları Mustafa Barutçuoğlu, Vehbi Varlık, Arif Ağaoğlu, Timur Noyan, akademisyenler ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin potansiyelinin TÜBİTAK ve YÖK tarafından tescil edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 195 doktora öğrencinin YÖK’ten burs aldığına, bu sayısı artırmayı hedeflediklerine değindi. Yıllardır üzerinde durulan bir konu olan üniversite sanayi iş birliğinin geldiği nokta konusunda üniversitelerin de sanayicilerin de hataları bulunduğunu belirten Kılavuz, üniversitelerdeki topluma yukarıdan bakan yapının gelişen demokrasi anlayışıyla birlikte kırılarak artık halkla bütünleşen bir yapıya kavuştuğunu, bundan sonraki süreçte daha da kurumsallaşacaklarını söyledi. Kılavuz, özellikle savuna sanayi, dijitalleşme gibi konularda akademik alanda önemli geliştirmeler yapıldığını ve üniversitenin sağladığı akademik bilgi altyapısını sanayi ile bütünleştirmek istediklerini dile getirdi. Kılavuz, hedeflerinin katma değeri yüksek, ticarileştirilebilecek ürünler ortaya koyarak sanayinin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

Firmaların Ar-Ge merkezleri üniversitede olacak

Ar-Ge araştırmalarına her yıl özkaynaklarından 15 milyon lira ayırdıklarını, bu rakamaın diğer kaynaklarla 18 milyon lirayı bulduğunu anlatan Kılavuz, 2 bin 500 akademik personelin bulunduğu üniversitede yaklaşık 50 akademisyenin özel sektör ile inovatif geliştirmeler üzerinde çalıştığını aktardı. Ahmet Saim Kılavuz, “Bugüne kadar iki taraf da birbirini suçladı. Bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor ve bu bir süreç. Üniversite içinde 400 dönüm arazimiz var. BTSO ile birlikte değerlendirdiğimiz bir konu da TEKNOSAB’ın önemli firmalarının Ar-Ge merkezlerini burada yerleşik hale getirmek. Bunun için de çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye’ye örnek bir proje olacak” dedi.

Hedef 2023’te ilk 10 araştırma üniversitesi arasına girmek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2017 yılında 16 araştırma üniversitesi arasına alındığını hatırlatan Kılavuz, “2017 yılında 16 araştırma üniversitesi içerisinde 10’uncu sıradaydık. 2018’de 14’üncü sıraya düştük. İnşallah, Bursaspor gibi küme düşmeyiz. Hedefimiz 2023’te üniversitemizi ilk 10 araştırma üniversitesi arasına sokmak. Türkiye sıralamasında 27’nci sıradayız. Orta gelir tuzağındaki Türkiye gibi patinaj yapıyoruz. Hedefimiz ilk 20 içine girmek. Dünyada bin 235’inci sıradayız, ilk binin içine sokmayı hedefliyoruz. Olumsuz bir tablo çizmiyorum, ümitsiz değiliz. Üniversitemizin bu potansiyeli var. Toplum, kent, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları el birliği yaparsa üniversitemizi dünyadaki ilk bin üniversite içerisine sokabiliriz” diye konuştu.