Üniversitelilere endüstrideki gelişmeler anlatıldı

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Endüstri 4.0 ve Internet of Thinks (IoT/ Nesnelerin interneti) uygulamaları konularında bilgi veren Sarıkaya, 21. yüzyılda teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini belirtip, gelecekte var olmak isteyen herkesin ve her kurumun dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi. Yeditepe Üniversitesi Gelecek Merkezi Çadırı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Müdür Erol Sarıkaya, Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için planlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sarıkaya, “Tüm çalışmalarımızı, 2025 Stratejik Planımızdaki Endüstri 4.0 dönüşüm hedeflerimize uygun olarak yapıyoruz” dedi.

“Geleceğe bugünden hazırlanmalıyız”

Erol Sarıkaya, Endüstri 4.0’ın sadece teknolojik açıdan bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda insan, bilgi ve kültür kaynağının olgunlaştırılarak, verilerden bilgi üreten, öğrenen, çevik ve hızlı karar veren bir organizasyona dönüşmek olduğuna dikkat çekti. Sarıkaya, Toksan’ın sektöründe dijital dönüşüme öncülük ettiğini belirterek, “Dijital yol haritamızı belirledik ve holdingimiz bünyesinde Dijital Lider istihdam ediyoruz” dedi. İşletmelerinde gerçek zamanlı veriler ile hızlı ve daha iyi karar vermeyi, sürekli izleme ve arıza nedeni ile üretime ara vermeyi azaltmayı hedeflediklerini belirten Sarıkaya, gerçek zamanlı üretim izleme ve kalite onayı ile kaliteyi iyileştirmeyi, çalışan verimliliğini ve güvenliğini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Sarıkaya, dijital dönüşümün ancak bilişim teknolojisi ile üretim tecrübesinin tam uyumunun sağlanması ile gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi. Erol Sarıkaya, “Biz Toksan’da tüm arkadaşlarımızın kalıtımı ile bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Sizler farklı alanlarda eğitim aldınız. Yakın gelecekte iş hayatına atılacaksınız. İmalatta çalışmak istiyorsanız bilişim, bilişim sektöründe çalışmak istiyorsanız da üretim bilgisine asgari seviyede sahip olmak zorundasınız. Sadece kendi alanında uzman olan kişiler dijital dönüşüm çağına ayak uyduramazlar” diye konuştu.