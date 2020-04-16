Üretici, imalatçı ve ihracatçı 'Stok Finansman' desteği bekliyor

16 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan Dünya Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik paketlerde sürekli KGF desteklerinden söz edildiğini, ancak bundan da bir sonuç alınamadığını belirtti.

Türkiye İhracatçı Meclisi'nin de (TİM) ''Stok Finansman Desteği''nden yararlanılması için ihracatçı, üretici ve imalatçılardan 19 Mart 2020 tarihine kadar stok bilgilerinin istediğini anımsatan Civan, , ''Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar açıklanan ekonomik destek paketlerinde sürekli Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri tartışılıyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ndeki 'Stok Finansman Desteği Kredisi' konusunda bir gelişme görünmüyor. Üretici, imalatçı ve ihracatçı Stok Finansman Destek Kredisi bekliyor'' dedi.

-Yaş Meyve sebze ihracatı hızlandı

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, koronavirüs salgını nedeniyle yaş meyve sebze ihracatının hızlandığını bildirdi. Yaş meyve sebzede Avrupa'nın üretici ülkeleri arasında yer alan İspanya ve İtalya'nın koronavirüs salgını nedeniyle üretimde sıkıntı yaşaması nedeniyle Türkiye'ye talebin arttığını anlatan Civan, alıcı Avrupa ülkelerinin de tek pazara bağlı kalmak istemediğini yaş meyve sebze alım pazarlarını çeşitlendirmek istediğini kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatının ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya gerçekleştirildiğini ifade eden Ergin Civan, ihracatın TIR'larla gerçekleştirildiğini, ancak nakliye konusunda da sıkıntılar yaşanabildiğine dikkat çekti.

Ergin Civan, ihracatın daha hızlı gerçekleşmesi ve hedef pazarlara ulaştırılması konusunda THY Kargo ile görüşmeler yaptıklarını, şu ana kadar ise gelişme kaydedilmediğini belirterek, ihracatçıların THY Kargo'nun sefer koymasını beklediğini sözlerine ekledi.