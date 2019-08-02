Üreticiye destek meyvelerini verdi

02 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım AŞ. tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesinin, meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

İznik’te elde edilen ürünlerin tadına bakan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin Bursa için heyecan verici olduğunu söyleyerek, “Hem İznik’e hem de Bursa’ya değer katacak olan proje üzerinde bir süredir çalışıyorduk ve sonuçları itibariyle büyük bir kazanıma dönüştü. Ayrıca Orhaneli, Kestel ve İnegöl’de de bu proje kapsamında üretim yapan çiftçilerimiz var. Önümüzdeki günlerde yerinde inceleme yapmak üzere bu çiftçilerimizin de bahçelerini ziyaret edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, yaban mersininin tarımsal üretiminin geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla, 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’da bugüne dek 70 çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldı ve üretim çalışmaları desteklendi.

Kırsal kalkınma Bursa’nın zenginliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve üst yapıda yoğun şekilde çalışırken, kırsal kalkınmayı da çok önemsediğini belirten Başkan Aktaş, “Şehrimizin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyeli var. Özellikle yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe çok ciddi avantajlara sahibiz. Bir süredir devam eden, altyapısını da güçlendirmeye çalıştığımız, Tarım AŞ’nin desteğiyle kırsal mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz yaban mersini projesinde, bugün geldiğimiz noktada, bu yıl itibariyle yaklaşık 30 tonluk bir rekolte beklentimiz var. Kilosunun yaklaşık 40 TL’ye satıldığı düşünülürse, yapacağımız yatırım ve çalışmalarla da yaklaşık 600 tonluk potansiyel hedefimiz, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli göstergesidir” diye konuştu.İznik civarında yetiştirilen numune ürünleri görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, doğru adımlarla, üretimin teşvik edilmeye devam edileceğini ve kırsal kalkınmanın Bursa için bir zenginlik olacağını sözlerine ekledi.

Ahududu da yüzleri güldürdü

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ. tarafından yürütülen ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında da çiftçilere ahududu fidanı dağıtılmıştı. Bursa’nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendiren proje kapsamında üreticiler, Bosna Hersek’teki eğitim faaliyetlerine katılmış ve fidanların yetişme ortamını bizzat yerinde inceleme şansı bulmuştu. Bursa’ya kazandırılan ‘Polka’ cinsi ahududu da ilk meyvelerini verdi ve kalitesi, dayanımı, taze tüketime uygunluğu ile artık dünya pazarlarına hazır hale geldi. Bununla birlikte ‘Polka’ cinsi ahududu fidanlarını, doku kültürü ile şehrimizde üretiminin daha fazla olmasını sağlıyoruz. Bursa, kentte üretilen iri, dayanıklı, lezzetli ahududuları ve yaban mersinlerini yurt dışına ihraç etmeye bir adım daha yaklaştı.