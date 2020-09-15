Üreticiye gelir kaybına uğramaması için "tarım sigortası" önerildi

15 Eylül 2020

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Genel Müdürü Serpil Günal, tarım sigortasının kesinlikle pahalı bir ürün olmadığını belirterek, "Tarımsal üretimin kesintisiz olması ve üreticilerimizin gelir kaybı yaşamaması açısından son derece önemli." dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Günal, beraberindeki heyetle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TARSİM sistemi ve uygulamalarının yanı sıra Trabzon'da tarım sigortalarının son durumu hakkında Hacısalihoğlu'na bilgi aktaran Günal, değişen iklim şartları ve doğal afetlerin de etkisiyle şiddetini ve frekansını artıran risklere karşı üretici ve yetiştiricilerin mağdur olmaması için tarım sigortasını ihmal etmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Günal, hayvancılık faaliyetlerinin önemli bir yere sahip olduğu Trabzon'da sigortalanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının geçen yıla göre yüzde 53'e yakın artış göstererek 48 bine ulaştığının altını çizerek, küçükbaş yetiştiricilerinin sigortaya eğiliminin daha fazla olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin stratejik tarımsal ürünleri arasında yer alan fındık ve çaya ev sahipliği yapan Trabzon'da bu yıl sigortalanan alanların 10 bin dekar olduğunu belirten Günal, şu değerlendirmede bulundu:"Geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre, il genelindeki bitkisel ürün branşında sigortalılık oranı yüzde iki. Halbuki 1 dekarlık alanda 250 kilogram üretim gerçekleştiren bir üreticimizin fındık ürününü sigortalatması halinde ödemesi gereken ortalama tutar 28 lira. Yine, 1 dekarlık alanda 2 bin 100 kilogram üretim gerçekleştiren bir üreticimizin çay ürününü sigortalatması halinde ödemesi gereken ortalama tutar ise 16 lira."

Günal, Trabzon'un uygun iklim koşulları ve zengin bitki örtüsü özellikleriyle arıcılık faaliyetleri açısından da öne çıktığını dile getirerek, ildeki sigortalı arılı kovan sayısının bu yıl 18 bin olduğunu aktardı.

Arıcılıkta sigortalılık oranının geçen yıl Türkiye genelinde yüzde 22 civarında olduğunu anımsatan Günal, şunları kaydetti:"55 bin lira sigorta bedeli olan 100 kovanını sigortalatmak isteyen bir yetiştiricimiz, sabit arıcılıkta 193 lira, gezginci arıcılıkta ise 330 lira ödeyecektir. Görülüyor ki tarım sigortası kesinlikle pahalı bir ürün değil. Tarımsal üretimin kesintisiz olması ve üreticilerimizin gelir kaybı yaşamaması açısından son derece önemli. TARSİM olarak Trabzonlu üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu anlamda kıymetli paydaşlarımızın da desteği ile tarım sigortasının ilerleyen dönemlerde bu ilimizde çok daha iyi noktalara ulaşacağını ve yaygınlaşacağını ümit ediyorum."

Kaynak: AA