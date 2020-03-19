“Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilendi”

19 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısında alınan tedbirlerin iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, kararların ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Özer Matlı; “Koronavirüsün dünya üzerinde etkileri devam ediyor. Dünya bir taraftan sağlık sınavını verirken bir taraftan da ekonomi sınavını veriyor. Giderek daha da küreselleşen dünyada salgın hastalıklar sadece insandan insana değil, piyasalardan piyasalara da bulaşıyor. Türkiye koronavirüsle olan sınavını başarıyla veriyor. Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi de yerinde ve zamanında yapılmış müdahaledir” dedi.

KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi iş dünyasını memnun etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok iş alanının faaliyetlerini geçici olarak yavaşlattığının altını çizen Matlı; “Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilenmiştir. İşletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi iş dünyasını memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Ayrıca iş dünyası olarak gelecekte etkilenebilecek sektörler için de ihtiyaç halinde hükümetimize taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Devletimizin alacağı kararların arkasındayız”

Bursa Ticaret Borsası’nın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yeni tip koronavirüs tehlikesinin atlatılma sürecinde devletinin yanında yer alarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Matlı “Kamu-özel sektör iş birliği ve dayanışmasıyla, tüm paydaşların birbirine empati ve anlayış göstermesi ve hükümetimizin destekleriyle bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılacağına inanıyoruz. Biz iş dünyası olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve iş dünyasının taleplerini büyük bir hassasiyetle dikkate alan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, devletin her kademesindeki tüm yetkililerimize, koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkür ediyor, üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz” değerlendirmesini yaptı.