“Üretimi artırmazsak enflasyonu makul seviyeye çekemeyiz”

05 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Haziran 2020 enflasyonun yüzde 1,13, yıllık enflasyonun ise yüzde 12,62 çıktığını hatırlatarak, “Gıdada tarladan sofraya taze sebze meyvenin gelmesiyle yaşanan düşüş enflasyonu frenlemeye yetmedi anlaşılan. Tüm alanlarda daha çok üretimi artırmazsak enflasyonu da makul seviyeye çekemeyiz” dedi. BUSİAD Başkanı Türkay, rakamları harcama kalemlerine göre incelediğinde, pandeminin acısının çıkarıldığının açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Pandemiden en fazla zarar gören sektörler ulaştırma, eğlence, lokanta ve otel hizmetleri olmuştu. Buralarda aylık fiyat artışı ortalamanın çok üstünde. Geçen ay ulaştırma yüzde 4,49, lokanta ve oteller 2,83 ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür harcamalarında yüksek artış olmuş. Gıdada ise yüzde -1.60’lık düşüş yaşanmış. Umarım gelecek aylarda sorun yaşayan sektörlerde fiyat artışı olmaz ve gıdada bolluk devam eder. Pandemide gerileme olursa, enflasyonu körükleyen sektörlerde de düşüş olmasını bekliyoruz.”