Üretimi etkileyecek bir zarar yok

14 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın Karacabey ilçesinde üretim yapan SÜTAŞ Fabrikası’nda saat 11:00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangını kontrol altına aldı.

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel, “Biogaz enerji tesisimizdeki balonların birinde, membranda bir sızıntı oldu. Hemen müdahale edildi ve söndürüldü. Maddi bir zarar ya da üretimi etkileyecek bir zarar oluşmadı. Bir işçi arkadaşımızın hafif bir yaralanması vardı. Ona da müdahale edildi çok şükür” dedi. Yangına müdahale ederken yaralanan bir işçi olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.