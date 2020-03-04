“Üretimin merkezi Bursa, Ar-Ge ve tasarımın da merkezi oluyor”

04 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO bünyesinde sektörün tüm dinamiklerini bir araya getiren sektör konseyleri kent ekonomisine değer katacak çalışmalarını sürdürüyor. 25 sektör konseyinden biri olan Tasarım Konseyi’nin yeni dönemdeki ikinci toplantısı BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Konsey Başkanı Ömer Kocakuşak ve konsey üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konseyin 2020 yılındaki yol haritası değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin üretim merkezi olduğunu söyledi. Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin sanayileşme atılımı çerçevesinde kurulan Merinos Fabrikası, İpek Fabrikası ve devamında 1961 yılında kurulan Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB’nin şehre sanayici kimliğini kazandırdığını ifade eden Başkan Burkay, söz konusu yatırımların yalnızca Bursa değil Türkiye’nin de geleceğine yapılmış çok önemli yatırımlar olduğunu kaydetti. BTSO’da göreve geldikleri günden bu yana sanayi ve üretim konusunda kararlı adımlar attıklarını belirten Burkay, “Bugün temelini attığımız, başlangıcını yaptığımız birçok çalışma gelecek nesillere aktarılacak ve bizlerin bir mirası olacak. Bursa ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu projelerimizin başında TEKNOSAB geliyor. TEKNOSAB, orta gelir eşiğini aşmamızı sağlayacak. Burası orta yüksek teknoloji üretim gücünü ileri teknolojiye taşıyacak sanayi altyapısını şirketlerimize sunacak” şeklinde konuştu.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 156’ya yükseldi

Küresel rekabette artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını belirten Burkay, “Artık her şehir bireyler gibi kendini ifade etmek durumunda. Ülkemizin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa’mız önemli bir sanayi şehridir. Üretimin merkezi olan bu şehrin Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın da merkezi olabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde 7 yıl önce 23 olan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 156’ya yükseldi” dedi.

Üretimin ruhu tasarım ve Ar-Ge

Ekonomik kalkınma için üretmenin tek başına yeterli olmadığını aktaran Burkay, üretimin ruhunun tasarım, markalaşma Ar-Ge ve inovasyonda olduğunu anlattı. Başkan Burkay, dünyanın birçok bölgesinde aynı teknolojilerle üretim yapıldığına ancak sağlanan katma değerin farklılık gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Bugün baktığımızda İtalya, Türkiye ve Asya-Pasifik ülkelerindeki makine parkı ve teknoloji hemen hemen birbirine denk. Aynı makinenin İtalya’da ürettiği ürün 20 euro iken Asya ülkelerinde 5 euro. İşte bu farkı ortaya koyan nitelikli insan kaynağıdır. O makineye veya ürüne marka, tasarım ve inovasyonla katma değer katacak insan kaynağına ihtiyacımız var. Tasarım Konseyi’mizden en önemli beklentilerimizden biri şehrimizdeki Ar-Ge ve tasarım ruhunu besleyecek çalışmalar hayata geçirmesi.”

İnovasyon ve tasarım baharı yeniden gündemde

BTSO olarak 2015 ve 2016 yıllarında Bursa’da İnovasyon ve Tasarım Baharı etkinliğini düzenlediklerini anımsatan Başkan Burkay, gelecek yıllarda bu etkinliği sürekli hale getirebilmek amacıyla Tasarım Konseyi’ni kurduklarını ifade etti. Milano, Paris gibi kentlerde uygulanan modeli Bursa’da hayata geçirmeyi istediklerini söyleyen İbrahim Burkay, “Bu kentlerdeki organizasyonlarda farklı kurumlarca düzenlenen etkinlikler eş zamanlı olarak yapılıyor. Bütün markalar halkla bütünleşiyor. Biz de Bursa’da kalkınma ajansımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve oda-borsalarımızca tasarım alanında yapılan çalışmaları konsolide edip, belli bir tarih aralığında hayata geçirmek istiyoruz. Bunu başardığımızda tasarım alanındaki bütün oyuncuları Bursa’da buluşturabiliriz” diye konuştu.

“Tasarımı Bursa ile özdeşleştirmeyi hedefliyoruz”

Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak ise konuşmasında tasarımın önemine değindi. Tasarımın ilgili olmadığı herhangi bir sektörün bulunmadığına dikkati çeken Kocakuşak, “Her ürün ve hizmette tasarım vardır. Bu konu devletimiz tarafından da kabul görmüş durumda. Önceleri sadece bir mobilya ortaya çıkarmak veya kumaş deseni çizmek bir tasarım olarak kabul edilirken bugün kod dizilimi, proses iyileştirme ve sinema filmi için yazılan senaryo da tasarım olarak değerlendiriliyor. Değişen bu algıyla birlikte tasarım merkezi sayısı artmaya başlarken, tasarım kavramı da daha geniş bir tabana yayılmış oldu” dedi. Ömer Kocakuşak hedeflerinin tasarım ve inovasyon kelimelerinin Bursa şehriyle özdeşleşmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye’de en çok Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan 3 ilden biri olan ve en çok patent başvurusunun yapıldığı iller arasında yer alan Bursa’nın isminin Ar-Ge’de olduğu gibi tasarımla da beraber anılması çok değerli bir misyon. Konsey olarak ilk adımımız 2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen İnovasyon ve Tasarım Baharı etkinliğini kurumsal hale getirerek sürdürülebilirliğini sağlamak olacak” ifadelerini kullandı.