URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi

23 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) Genel Başkanı Ahmet Özenalp ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u makamında ziyaret ederek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kurulan ve alanında ilk ve tek olan Rekabet Merkezi çalışmalarını ve projelerini aktararak destek istedi.

Ahmet Özenalp, URTEB’e bağlı olarak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve bölge sanayicilerinin destekleriyle faaliyet gösteren Rekabet Merkezi’nin amacını, üniversite öğrencileriyle sanayiciyi ve iş dünyasını buluşturarak karşılıklı diyalog ağını güçlendirmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu mezun profiline uygun, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip öğrenci yetiştirmek olarak özetledi.

Özenalp, “Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimizin, öğrenim hayatları boyunca imkânlarının yetersizliği, öğrencilerin doğru yönlendirilememesi, yetenekli oldukları alanları keşfedememeleri, potansiyellerini harekete geçirecek bir alan bulamamaları gibi daha pek çok nedenle mesleki kazanımlar sınırlı kalmaktadır. Kişisel gelişimlerini öğrenim hayatları içerisinde sağlayamayan öğrencilerin, mezun olduktan sonra istihdam edilme güçlüğü yaşadıkları bir gerçektir. Eğitim sistemi içinde gençleri doğru kanalize edebilen, mesleki açıdan daha donanımlı iş gücü yetiştirebilen, üretimi en yüksek seviyede tutmayı hedefleyen ve bu çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eden sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörler, uluslararası alanda ses getiren pek çok gelişmeye ev sahipliği yapmaktadır. URTEB olarak Rekabet Merkezi Projesi ile birlikte ülkemiz gençlerinin potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencileriyle sanayiciyi ve iş dünyasını buluşturarak karşılıklı etkileşim ve fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayinin donanımlı birey ihtiyacına cevap vermek adına öğrencileri, onların ilgili ve başarılı oldukları alanlarda destekliyoruz. Sanayiden üniversiteye hemen her alanda faaliyet göstererek bu açığın en kısa süre içerisinde kapanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Üniversite-kent-sanayi ilişkilerini yeniden sağlamak için kolları sıvadıklarını, “Danışabilen yanılmaz” ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kılavuz da, “Sivil topluluğunun her tür kademesiyle üniversitenin buluşmasını hedefliyoruz. Şu an arzu edildiği noktada değil. Bu işbirliklerinden çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Ne kadar geliştirebilirsek, üniversite ne kadar kentin içinde olur, kent ne kadar üniversitenin içerisinde olursa bu birliktelikler Bursa’ya ve ülkeye katma değer sağlar” diyerek desteğe hazır olduklarını bildirdi.