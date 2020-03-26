“Ürünlerimize bu dönem zam yapmayacağız”

26 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar ve Birim Müdürleri, Öz Gıda İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya’nın katıldığı entegre tesisleri ziyaret etti. Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi. Üretimin her noktasına giden Başkan Asa, çalışan personele moral verdi ve taleplerini dinledi. Hidamet Asa, “Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bütün dünyamız ve ülkemiz korona virüsü tehdidi altında. Bu mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı, çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız” dedi.

Bazı kesimlerin bu zor dönemde fırsatçılık yaptıklarını ifade eden Asa, “Böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık. Yurtiçi ve yurtdışı ihtiyacını karşılayacak ürünümüz de var. Gün fırsatçılık yapma günü değil, korona virüsü ile mücadele etme ve halkımıza destek olma günüdür” diye konuştu. Üretici ortaklara da mesaj veren Hidamet Asa, “Önümüzü görebilmemiz için tedbirler almak zorundayız. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaparak, öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugün ise satışları düşünme zamanı” şeklinde konuştu.