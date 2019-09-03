Ürünlü, biberde marka oldu

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Belediyesi’nin üreticiyi desteklemek, kentte yetişen ürünlerin tanıtımını yaparak marka değeri kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan Ürünlü Biber Festivali yapıldı. Yedincisi düzenlenen festivalde, acısından tatlısına biberli lezzetler yarışırken, en iyi biber yetiştiricileri de ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında, Ürünlü’de bulunan Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit denemeleri yapılan ürünler de sergilenerek, vatandaşlar ekolojik tarım hakkında bilgilendirildi.

“Ürünlü biberini Türkiye’ye tanıtacağız”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, giderek azalan üretimleri eski yıllarda olduğu gibi artırmak ve çiftçiye destek olmak istediklerini belirtti. Ürünlü Mahallesi’nin, Bursa genelinde biberde ve biber fidesinde güvenilirlik ve marka değeri oluşturduğunun altını çizen Başkan Turgay Erdem, “Bu değeri tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Ürünlü’de bulunan Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’na da değinen Başkan Turgay Erdem, burada ekolojik tarım koşullarında öncü ve örnek olacak çalışmalar gerçekleştirerek, biber çeşitlerinde üretim denemeleri yapıldığı hatırlattı. Nilüfer Belediyesi olarak çiftçiye, ürün çeşitliliği konusunda örnek olmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Erdem, çalışmaların yeni dönemde artarak süreceğini vurguladı.