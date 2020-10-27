Uşak tarhanasına salgın döneminde ilgi arttı

27 Ekim 2020

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi tarhanaya, Covid-19 salgını sürecinde yurt içi ve yurt dışından talep yükseldi.

Uşak'ın geleneksel ürünlerinden tarhana, yurt içinin yanı sıra ve yurt dışından da talep görüyor. Kartad Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 12 yıldır Uşak tarhanası ürettiğini belirtti. Uşak tarhanasını diğer tarhanalardan ayıran en önemli özelliğin 21 gün fermente olması için bekletilmesi olduğunu ifade eden Karaman, bunun, tarhananın raf ömrünü 1 yıla kadar uzattığını kaydetti. Karaman, tarhana satışlarının salgın sürecinde arttığına işaret ederek, "Tarhanamız tamamen doğal yöntemlerle yapıldığı ve içinde birçok ürünü barındığı için sağlık açısından çok önemli. Bu yüzden vatandaşların tarhanaya olan ilgisi pandemi sürecinde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 20 ton civarında olan satışlarımız, bu yıl 30 ton civarına ulaşmış durumda." dedi.

Tarhananın yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Karaman, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:"Tarhanamız yurt genelinde oldukça talep görüyor. Bunun yanında birçok ülkeye de ihraç ediyoruz. Tarhanımızı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Avusturya, Yeni Zelanda, ABD ve Dubai’ye ihraç ediyoruz. Her geçen gün ihracatımız artıyor. Kovid-19 sürecinden sonra tarhana satışlarımızda büyük bir patlama oldu. Tarhananın sağlık açısından da çok büyük faydalarının olmasından dolayı satışlarımız iki katına çıktı. Kovid-19 sürecinden öncesine göre yaklaşık bir iki katlık artış söz konusu. Bu sene bunun daha da artacağını tahmin ediyoruz."

Karaman, yurt dışında özellikle Türklerin yaşadığını bölgelerdeki yabancıların da tarhanaya alışarak, tarhana çorbası yapmayı öğrendiğini ve taleplerinin arttığını belirtti. İhracat rakamlarının da ikiye katlandığını kaydeden Karaman, "Tarhana doğal ürünlerle yapıldığı için bir şifa kaynağı. Pandemi sürecinde de çok faydası olduğu için yurt dışı satışlarımız da aynı oranda arttı. Yurt dışı satışlarımız da iki katına çıktı. Göndermeye de devam ediyoruz." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 yılında tescillenen Uşak tarhanasının yapımına, kırmızı biber, soğan gibi ürünler öğütücü makinelerden geçirilerek başlanıyor. Bu ürünler, yoğurt, nane, un ve ekşi hamurla mayalanarak karıştırılıp, bir hamur haline getiriliyor. Bu hamur 21 gün fermente olması için bekletildikten sonra kurutulup, eleklerden geçirilip, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Kaynak: AA