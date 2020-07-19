UTİB Başkanı Engin: “Her kriz dönemi yeni öncelikler doğuruyor”

19 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından düzenlenen TechXtile Proje Programı’nın finali ‘Bir Fikrin mi var?’ programının yapımcısı Fuat Sami’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak Youtube canlı yayını ile gerçekleştirildi. Programa UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Zamanpur ve Ventures & Mentors League Ceo’su Ufuk Batum katıldı. Katılımcılar girişimcilik ve inovasyonun son dönemde ulaştığı seviyeyi değerlendirdiler. Programda pandemi sürecinin tekstil sektörüne etkilerini değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracat yapan firmaların kriz ortamlarında çok çabuk karar alıp, hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Dünyayı etkisine alan pandemi ile mücadele sürecinde yaşanan genel durgunlukla birlikte yeni fırsatlarında doğduğunu söyleyen Pınar Taşdelen Engin, kriz durumlarında önceliklerin farklılaştığını vurgulayarak, bu öncelikleri fark edip, gelişmelere göre hareket eden firmaların bu süreçlerden güçlenerek ayrılacaklarını söyledi. Türkiye’nin pandemi sürecinde başarılı bir dönem geçirdiğinin altını çizen Engin, Türkiye’nin yeni serbesti döneminde de önemli ve kritik bir süreç yaşadığını belirtti.

“Avrupa ülkeleri bize güveniyor”

Türkiye’nin en büyük pazarının Avrupa olduğunun altını çizen Engin, bu yeni düzende Avrupa ülkelerine özellikli ve kaliteli ürünler tedarik edilmesinin gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Pandemi ve yeni serbesti döneminde koruyucu giysi ve ekipmanlar, antiviral ürünler önem kazandı. Bu öncekilerin farkında olarak üretim yapan firmalar güçlenmeye devam edecektir. En büyük pazarımız olan Avrupa ülkeleri bize güveniyor. Ben, bu önümüzde olumlu gelişmeler bekliyorum. Ancak yeni dünya düzeninde, eskiden olduğu gibi artık yol haritaları çizemiyorsunuz. Yeni düzene ayak uydurarak, dünyadan ve pazarlarımızdan aldığımız enformasyonları doğru ve hızlı bir şekilde analiz etmeli, hamlelerimizi buna göre şekillendirmeliyiz. Firmalarımızın üreteceği özellikli, kaliteli ürünler ve dünyada yaşanan hızlı gelişmeleri doğru okuyabilmemiz sayesinde ülke olarak bu süreçten güçlenerek ayrılacağımızı düşünüyorum.”

UTİB’in 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasını, geçen yıl Techxtile Start-Up Chellenge adıyla programa dönüştürdüklerini vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Kamunun, sanayicinin, girişimcilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği bu program çok başarılı geçti. Her şeyden önce proje veren tüm girişimciler belli bir eğitime tabi tutuldular. Bu onlar için büyük bir şans ve kazanım oldu. Geçen yıl başarılı geçen bu programı her geçen yıl daha da geliştirerek, eksiklerin tamamlayarak sürdüreceğiz” dedi.