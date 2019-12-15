UTİB girişimcileri sanayicilerle buluşturdu

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, yarışma sonrasında da Bursa’da girişimcilik ekosistemini daha da sağlam bir zemine oturtmak için devam ediyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliği ile 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ın ardından girişimciler sanayicilerle buluşturuldu. ‘TechXtile Start-Up Challenge Girişimcileri ile Sanayi Buluşması’ programı kapsamında finale kalan proje sahipleri, etkinliğe katılan sanayicilere projelerini anlattılar.

Girişimcilik ekosisteminde süreklilik vurgusu

UİB ’de düzenlenen ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Ventures & Mentors League CEO'su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum, finale kalan proje sahipleri ve sanayicilerin katıldığı toplantıda konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Biz sadece 2 günlük bir etkinlik yapmadık. TechXtile Start-Up Challenge bir süreçti ve bu süreç devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Çünkü bizim esas amacımız girişimcilerimizi sanayicilerimizle buluşturmak, girişimcilerimizin önünü açmak” dedi.

Yarışmada Ar-Ge merkezlerinin de yer aldığını ifade eden Engin, bir sonraki yarışmayla ilgili de fikirlerini söyledi. Başkan Engin, “Firmalarımızda, Ar-Ge kültürü oluşmaya başladı. Start-up’lar ile aralarındaki etkileşim çok önemli. Önümüzdeki yıl, Ar-Ge merkezleri ve Start-up projelerini 2 ayrı kategoride değerlendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kayda değer sayıda milyar dolarlık şirketler çıkarmak istiyoruz”

Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum da şunları söyledi: “Start-up’ları yeşertmek ve sayılarını arttırmak gerekiyordu. Kayda değer sayıda milyar dolarlık şirketler çıkarmak istiyoruz. Daha Japonya’da bile Start-up’ların oluşturduğu 1milyar dolarlık şirket yok ama biz de birkaç tane var. Bunların sayısını arttırmak hedefindeyiz.”

“Bursa sanayisiyle çok güçlü bir kent. Dolayısıyla Bursa, bir girişimcilik ve inovasyon merkezi de olabilir. Bu ütopya değil” diyen Batum, gençlere fırsat verilmesi gerektiğini de söyledi. Batum, “Start-up’ların temel zorlukların başında ilk müşterileri bulmak geliyor. Gençlerimiz heyecanlı, becerikli ve girişken. Yatırımcılardan ricam gençlerimize biraz daha fırsat vermeleri” diyerek sözlerini noktaladı.