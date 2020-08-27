UTİB, TechXtile Start-Up Challenge ile sektörün geleceğini belirliyor

27 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - Son olarak Bir Fikrin Mi Var Programı Yapımcısı Fuat Sami moderatörlüğünde ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start-Up Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik ve Digime Bilgi Teknolojileri Kurucusu Derya Kavarna’nın katılımları ile gerçekleştirilen programda UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin çalışmalarını anlattı. Programda Bursa’nın teknolojik değişimi en iyi okuyan şehirlerin başında geldiğini vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, tekstil ve otomotiv sektörlerinin Bursa ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirtti. İki sektörün temsilcilerinin de çağın şartlarına göre değişim ve gelişim göstermelerinin bilincinde hareket ettiklerini söyleyen Pınar Taşdelen Engin, “Bu sektörler dönüşüm için ciddi çaba gösteriyorlar. Biz de tekstil sektörü ve ihracatın daha nitelikli olmasını hedef edinen bir birlik olarak bu çalışmaları takip ediyoruz. 11 yıl önce AR-GE Proje Pazarı etkinliğimizi başlattık. Projemizle tüm sektörlere örnek olan bir çalışmaya imza atmayı başardık. Rakamlara baktığımızda bu 11 yılda 2400’e yakın proje elimize ulaşmış. Bunların yüzde 5’e yakını da ticarileşme aşamasına geldi. Geçtiğimiz yıl bu projemize yenilikçe bir bakış açısı getirerek TechXtile Start-up Challenge olarak dönüştürdük. Burada amacımız sektörümüzü ulusal ve uluslararası anlamda güçlendirecek yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bir de bu projelerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasını sağlayacak bir ortam yaratmak. Bu sadece bir yarışma değil. Kazanan ve finale kalan tüm proje sahiplerimize yıl içinde birçok destek veriyoruz. Bunu yıl içerisine yayılan bir organizasyon olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Yeni dönem için proje çağrıları 7 Eylül’de başlıyor

TechXtile Start-Up Challenge programlarının bu yılki bölümü için proje çağrılarının 7 Eylül’de başlayacağını belirten Pınar Taşdelen Engin, “Yaşanan pandemi sürecine ve yeni bir konsept olmasına rağmen bu yola çıkmaktan mutluyuz. Bu yıl için de 7 Eylül’de proje çağrılarımız başlamış olacak. Girişimcilerimizin değerli projelerini bekliyoruz. Burada önemli olan girişimcilerin hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin önemli tekstil sanayicileri ile tanıştığı ve onlara projelerini ilk ağızdan anlatabildikleri ve karşılarındaki tecrübeli isimlerden de fikir alışverişinde bulunabildikleri bir ortam sağlayabilmekti bu projenin en önemli amacı. Aynı zamanda melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirmekti. Burada ekosisteme daha fazla melek yatırımcı kazandırmayı hedeflemiştik” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecinde kendi kendimize yetebildiğimizi gördük”

Tekstil sektörü ülkemizde ölmeyecek bir sektör ve bu anlamda Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli üreticilerden olduğunun altını çizen Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün birçok farklı sektörle temas halinde olduğunu söyledi. Pandemi sonrasında AR-GE merkezlerinin hemen devreye girerek ciddi araştırmalar yaptığını anlatan Pınar Taşdelen Engin, “Biz de her sene olduğu gibi bu sene de yüz yüze olmasa da online olarak yine sahaya çıktık ve firmalara hangi konularda bizlerden proje beklediklerini sorduk, yine burada sağlık tekstili ve koruyucu tekstil ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ülkemiz kişisel koruyucu ekipman üretimi ve ihracatında kısa sürede çok başarılı işlere imza attı. Pandemi sürecinde evlerimizde kaldığımız süreçte evlerimiz gözümüze batmaya başladı ve ev tekstili ürünlerine karşı olan talep bu dönemde ciddi bir artış gösterdi. Sektörümüzde ülkemizin konumu ve hammadde kaynakları anlamında çok güçlüyüz. İthalat, sektörümüzde önemli ancak ithalatın durduğu dönemlerde biz kendi kendimize yetebilecek halde olduğumuzu gördük. Bu da sektör olarak güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi. Pandemi süreci ABD ve Avrupa ülkelerini Çin’e alternatif ülkelere yöneltti. Burada Türkiye güvenilir bir üretici ve ticaret partneri pozisyonunda ve bu pozisyonumuzu yeni projeler üreterek korumaya devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Gençlerimize sektörün önemini anlatıyoruz”

Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri olarak tekstil mühendisliğinin ülke ve sektörün geleceği açısından önemine vurgu yapan çalışmalara imza attıklarını anlatan Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu anlamda diğer bölgelerdeki ihracatçı birlikleri ile birlikte bir çalışmamız olmuştu. Bakanlığımızın da desteği ile biz bir tekstil mühendisliği bursu başlattık. Tekstil sektörü Türkiye’nin en önemli sektörlerinden bir tanesi, asla önemi azalmayacak ve sürekli kendini yenileyen bir sektör. Tekstilin hayatın her alanında olduğunu hepimiz biliyoruz ve her fırsatta gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz.”