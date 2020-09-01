UÜ-TTO AŞ, Ulukoza markası altında 5 yılda 35 start-up şirketi kurdu

01 Eylül 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 30 Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri olan Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ’nin (UÜ-TTO AŞ.) Genel Müdürü Prof. Dr. Recep EREN, yaklaşık 15 yıl öncesine kadar üniversiteler çoğunlukla akademik ve bilimsel çalışmalar odaklı faaliyet gösterirken, bugün sanayi ile iç içe bir düzen oluşturmak üzerine çalıştıklarını belirtti. Üniversitelerde bilimsel araştırmaların yanı sıra uygulamalı araştırmaların olması gerektiğine vurgu yapan Eren, “Asıl önemli olan projelerin endüstrileşebilmesi ve sonuç odaklı projeler geliştirebilmemizdir. Topluma ve sanayimize fayda sağlamasını hedeflemekteyiz. Odağımızda yaygın etkisi olan, topluma dönen, uygulama boyutu olan, gerektiğinde bir ürün ya da ürünün parçası olan, teknoloji geliştirme, KOSGEB veya TÜBİTAK’tan proje desteği almak istiyorsanız, Teknoloji Transfer Ofisleri devreye giriyor” dedi.

Bu yıl yaklaşık 100 proje fikri başvurusu yapıldı

2020 yılı ilk dönem çağrısına 100 civarı proje fikri başvurusu yapıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Recep Eren, yapılan iş fikri başvurularının yüzde 50’sinin eğitim, mentorluk ve kuluçka hizmetleri desteğini almaya hak kazandığını söyledi. Bugün itibari il e9 girişimcinin projelerinin TÜBİTAK değerlendirmesinde olduğunu ifade eden Recep Eren, “Hedefimiz daha ticarileşebilir projeler geliştirilmesini ve katma değeri yüksek yeni fikirlerin oluşumunu teşvik etmek ve desteklemektir. Bu sayede Ar-Ge niteliği yüksek inovatif iş fikri olan girişimci adayların şirket açabilmesinin de önü açılmaktadır. Katma değerli ve Türkiye’de üretimi gerçekleşmeyen ürün ve teknolojileri geliştirmeye aracı olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 5 yıldır ULUKOZA markası ile yürüttüğümüz tüm bu girişimcilik faaliyetleri neticesinde 35 adet start up şirket kurulmuştur” diye konuştu.

“Fikirleri değerlendirip ticarileşebilirlik boyutuna bakıyoruz”

UÜ-TTO bünyesinde patent başvurularının değerlendirildiği bir komisyon da kurulduğundan bahseden Prof. Dr. Recep Eren, üniversite ile sanayi arasında danışmanlık, bilgi alışverişi gibi tüm mekanizmaları ve yeni fikirleri desteklemek amacıyla da patent başvurularını ivedilikle hayata geçirebilen bir kurum olduklarına vurgu yaptı. Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni iş fikirlerini değerlendirme aşamasında değerlendirme komisyonu üyeleri olarak sadece üniversiteden değil, sanayiden de üyeler bulunuyor. Fikirleri değerlendirip ticarileşebilirlik boyutuna bakıyoruz. Ürüne dönüşebilecek olanları TÜBİTAK’a gönderiyoruz. TÜBİTAK gerekli değerlendirmeleri yaparak bunlardan bir kısmını desteklenmeye değer görüyor ve destek kapsamına alıyor. Bu kapsamda bir yıl boyunca hem üniversite ve teknopark imkanlarını kullanma hakkı sunuluyor hem de ofis, teknik ekipman, mentorluk, network gibi ihtiyaç duyabilecekleri her türlü destek veriliyor. Desteklenmeye hak kazanan projelere TÜBİTAK tarafından 200 bin liraya kadar bütçe ayrılabiliyor. Bu sayede fikrin ön aşama çalışmaları tamamlanmış oluyor.”