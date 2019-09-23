Üyelere ‘Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi’ verildi

23 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen eğitimde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, günümüzde her alanda bir dijital dönüşümün yaşandığını söyledi. Teknolojinin baş döndürücü şekilde ilerlemeye devam ettiğini; ticaretten finansa, satıştan pazarlamaya kadar birçok alanda önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Koçaslan, “Son yıllarda iyice hızını artıran bu dönüşüm ile birlikte müşteri alışkanlıkları ve beklentileri de hızla değişiyor. Her sektördeki ve her büyüklükteki firma için bu değişime ayak uydurabilmek artık bir zorunluluk haline geldi” dedi.

Muhsin Koçaslan, BTSO olarak üyelerin çağın gereklerine uygun biçimde dönüşmesi, hızlı değişen trendler ve müşteri ihtiyaçlarına cevap veren eğitim programlarına imza attıklarını kaydetti. Eğitim ve gelişim programı BTSO Akademi Projesi ile Bursa’da çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiklerini kaydeden Koçaslan, “Akademi projemiz kapsamında 2014 yılından bu yana 400’ün üzerinde eğitim ve gelişim programı düzenledik. Eğitimlerden yaklaşık 30 bin üyemiz faydalandı. Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatındaki nitelikli dönüşümünde etkin bir rol oynayan proje kapsamında eğitimlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz” diye konuştu.

Programda eğitmen Burak Ercivan, satış ve müşteri yönetimi konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.