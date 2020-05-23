“Üyelerimizin talep ve önerileri bizim önceliğimiz”

23 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’nden BTSO Akademi online eğitimlerine, medikal malzeme üretiminden dijital iletişim platformlarına kadar üyelerinin sorunlarına çözüm üreten birçok proje geliştirdiği belirtildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin’de ortaya çıkan salgının sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade etti. Türkiye’nin virüsle mücadelede örnek bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Burkay, “Bizler de üyelerimizin bu zor süreci en az zararla atlatabilmeleri için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Tüm iletişim platformlarımızı Bursa iş dünyamızın sorun, talep ve önerilerine açık hale getirdik. TOBB öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ ile KOBİ’lerimizin nakit sıkışıklığı çektiği bu dönemde can suyu desteği sağladık. Medikal malzeme üretiminde önemli aşamalar kat ettik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı iş dünyamızın destekleriyle bu zor dönemde de sürdürdük. Firmalarımızdan gelen tüm talep ve çözüm önerilerimizi TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm kaynaklarımız ve gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.