UZAYBİMER, güneş radyo aksını Kanada’dan sonra dünyaya yayınlayacak

12 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Türkiye’nin tek radyo astronomi gözlemevi olan, Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama - Araştırma Merkezi (UZAYBİMER), şu anda 13 metre çaplı antenle faaliyet gösteriyor. Merkez, 5 metre çaplı yeni antenin faaliyete geçmesiyle güneş radyo aksını, Kanada’dan sonra Kayseri’den tüm dünyaya yayınlamış olacak.

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye’de dört tane olan gözlem evlerinden biri olan Erciyes Üniversitesi’ne bağlı UZAYBİMER’in optik astronominin yanı sıra radyo astronomi alanında da faaliyet gösterdiğini belirterek, merkezin rasathane ve araştırma çalışmalarının yanı sıra, öğrencilere de laboratuvar imkanı sunduğunu söyledi. Merkezde yaklaşık 13 metre çapında bir anten ile radyo frekansını ölçtüklerini belirten Küçük, bir yüksek lisans projesi olan 5 metrelik antenlerinin tamamlanmasıyla güneşten gelen patlamalar ve başka etkiler dolayısıyla radyo aksını ölçerek, bu sayede Kayseri’den tüm dünyaya yayın yapabileceklerini ifade etti. İbrahim Küçük, merkez olarak üç hedeflerinin olduğunu belirterek, “Önceliğimiz araştırma yapmak. Sonraki hedefimiz eğitim, üçüncüsü ise bilim toplum etkinliklerini üst düzeyde yürütmek” diye konuştu.

“Kayseri’yi havacılık ve uzay üssü konumuna getirebiliriz”

UZAYBİMER’de şu an lisans üstü çalışmalar yürüten 7 öğrenci bulunduğunu ve henüz toplumsal çalışmalara odaklandıklarını ifade eden Küçük, iki yılda bir yapılan Ulusal Astronomi Kongresi’ne bu yıl eylül ayında ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Kayseri’nin havacılıkta olduğu kadar uzay bilimlerinde de ön plana çıkmasını istediklerinin altını çizen Küçük, “Uzay bilimlerini de işin içine katarak Kayseri’yi havacılık ve uzay üssü konumuna getirebiliriz. Hedeflerimizden bir tanesi, araştırma üniversitesi olarak bunun gerçek olmasını sağlamak. Uzay sanayi diye bir olgu var ve bunu aktif hale getirmek, bu konuda teknoparkları kullanarak bir ticari faaliyet gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Umuyorum tüm ülke için faydalı çalışmalara imza atabiliriz” ifadelerini kullandı.