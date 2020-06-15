Uzungöl’de çevre düzenlemesi için ihale hazırlığı başladı

15 Haziran 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon’un ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl’de çevre düzenlemesi yapılacak. Proje için ihale hazırlıkları başladı. 1’inci etabı 30 Haziran’da ihaleye hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin yapılabileceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Uzungöl'deki turizm işletmelerinde, normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınıp, misafirler ağırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına da başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent ziyaretinde "Uzungöl'ü dünya markası yapacağız" diyerek açıkladığı, ilk etabı 3 milyon liralık projenin detay ve ihale sürecine ilişkin görsel paylaşımında bulundu. 1’inci etabı 30 Haziran’da ihaleye çıkmaya hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden oluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca projenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl’ün çevresinde, alana özgü doğal yapı korunarak, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulması amaçlanıyor" denildi.