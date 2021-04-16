Uzungöl'e 10 milyon TL'lik destek

16 Nisan 2021

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'e Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 milyon TL'lik destek yapılacağı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ile Kentsel Dönüşüm, Çevre Yönetimi, Yerel Yönetimler, Milli Emlak ve Mekansal Planlama Genel Müdürlerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Uzungöl’de yapılması planlanan projeler için 10 milyon TL’lik ödenek aktarımına karar verildi.

Bakan Kurum, Tonya Atık Su Arıtma Tesisi’nin revize edilerek işletmeye alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 milyon lira destek verileceğini belirtti. Bakan Kurum ayrıca Uzungöl’deki yol, kaldırım, ışıklandırma, peyzaj projesi için 6 milyon lirası hibe, 4 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 10 milyon lira ödenek sağlanacağını açıkladı.