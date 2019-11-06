VakıfBank Tarım Sohbetleri Karacabey’deydi

06 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - VakıfBank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra Türkiye’de tarım sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Bu amaçla 2014 yılında organizasyon yapısını güncelleyerek tarım bankacılığı faaliyetlerine devam eden VakıfBank, Çiftçi Akademisi’yle de Türkiye’nin dört bir yanında tarım sohbetleri düzenliyor.

Bilgi ve tecrübe paylaşımını esas alan proje kapsamında son buluşma Bursa Karacabey Ziraat Odası’nda gerçekleştirildi. “Tarımda Dijitalleşme: Türkiye Tarımı için Fırsatlar” başlıklı sohbet toplantısının konuşmacı konuğu ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü Gökhan Özertan oldu. Etkinliğe Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Tarım Müdürü Cemer Erken, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, VakıfBank Marmara Bölge Müdürü Bilal Korkmaz, VakıfBank Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürü Yıldıray Çınar, VakıfBank Karacabey Şube Müdürü Uğur Bakanoğlu ve büyük ölçekte tarımsal üretim yapan 100’e yakın üretici katıldı.

VakıfBank Tarım Sohbetleri kapsamındaki etkinlikte, üreticilere küresel finans piyasalarındaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine etkileri, dünya tarımındaki gelişmeler ve Türkiye’ye etkileri, tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu çözümler, sürdürülebilir tarımsal üretim, çevresel riskler ve çiftçilerin alabileceği önlemler konularında bilgilendirme yapıldı.