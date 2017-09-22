VakıfBank'tan Kars Ziraat Odası'na destek

22 Eylül 2017

VakıfBank Kars Şubesi, Kars Ziraat Odası’na üreticilerin hayatını kolaylaştırmak adına 275 bin euro değerinde leasing kredisi kullandırarak pancar söküm makinesinin alımına aracılık etti.



Kars Ziraat Odası’na kullandırılan kredinin aracılık anlaşması, Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ve Kars VakıfBank Şube Müdürü Özgür Göktaş arasında imzalandı.



İthal edilen pancar söküm makinesiyle, Karslı üreticilerin pancar üretimindeki hızlarını artırıp maliyetlerini azaltmak hedefleniyor.

VakıfBank, Kars Ziraat Odası'yla geçtiğimiz yıl imzalanan özel protokol kapsamında oda üyesi üreticilerin, bitkisel üretim, hayvancılık, arazi alımı, traktör ve ekipman alımı gibi tarımsal faaliyete yönelik ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayacak fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Ekinde al hasatta öde

VakıfBank, üreticilere uygun çözümler sunmak adına yem, gübre, tohum veya besi hayvanı ile süt hayvanı alımına yönelik finansman ihtiyacını uygun şartlarda karşılıyor, ödemesini ise gelir elde ettiği dönemde yapıyor.

VakıfBank’tan çiftçiye kolaylık, "TarımKart"

VakıfBank TarımKart sahibi çiftçiler, VakıfBank anlaşmalı üye işyerlerinde yapacakları mazot, yem, gübre, zirai ilaç, fide, tohum, veterinerlik hizmeti gibi alışverişlerde 6 aya varan ödemesiz dönem ve uygun maliyet avantajlarından yararlanıyor.



Kart sahibi üreticiler, tüm banka ATM’lerinden nakit çekim yapabildikleri gibi, borç ödemelerini gelir dönemlerine göre belirleyebiliyor. TarımKart borcunu erken ödeyebilen üreticiler, asgari ödeme tutarını yatırdığı takdirde, kalan borcu bir sonraki yıla bırakma imkanına da sahip oluyor.



Üreticiler, VakıfBank’ın TarımKart ile sunduğu yılda bir ödeme imkanı ile SGK, BAĞ-KUR, elektrik, telefon, su gibi ödemelerini hasat zamanında yapabiliyor.