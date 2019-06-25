Vali Canbolat’tan patent çalışmalarına tam destek

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Uluslararası Patent Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Vali Canbolat, 20 yıldır patent ve marka bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten UPB’ya Bursa özelinde projeler üretilmesi konusunda destek vereceklerini söyledi.

Türkiye’nin fikri sınai mülkiyet hakları alanında dünyadaki rakiplerinin gerisinde kalmaması gerektiğinin altını çizen Vali Canbolat; “Devletimiz son yıllarda fikri sınai mülkiyet hakları alanına önemli destekler vermeye başladı. Ben de bu gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bursa’mızın da bu noktada bir takım çalışmaları oldu. Ancak gerek ülkemiz için gerekse de kentimiz için marka ve patent konusunda gelecek konusunda vizyon oluşturacak projeler üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Valiliğimiz bünyesinde bu alanda çalışan birimler ile Uluslararası Patent Birliği’nin gerekli işbirliğini en kısa sürede hayata geçirecektir. Ülkemiz ve kentimiz için yapılacak bu tür faydalı çalışmalardan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

“Dünya bu alanda çok hızlı ilerliyor”

UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya ise Türkiye genelinde marka ve patent bilinçlendirilmesi noktasında çok sayıda çalışmaların bulunduğunu hatırlattı. Dünya devleri ile kıyaslandığında istenilen noktaya henüz gelinemediğinin altını çizen Erdem Kaya; “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları alanında dünyanın en büyük ekonomileri çok önemli çalışmalara imza atıyor. Dev firmalar bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. Ülkemizde de son yıllarda azımsanmayacak şekilde marka ve patent kavramının içselleştirilmeye başladığını gözlemliyoruz. Bizleri memnun edecek gelişmeler oluyor. Fakat dünyanın bu alanda çok hızlı ilerlediğini kabul etmeliyiz. Geri kalmamak için de tüm ekonomik yapılarımız içerisinde marka ve patent konusunu ön sıralara çekmeliyiz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki en önemli etkenlerin başında bu konu gelmektedir” diye konuştu.

UPB Yönetimi ziyaretin sonunda Vali Yakup Canbolat’a Bursa kentini simgeleyen bir tablo hediye etti.