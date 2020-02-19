Validen turizmcilere uyarı: Dedikodulara inanıp fiyat indirmeyin

19 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) 2020 yılı ilk toplantısı Antalya kent merkezinde bir otelde gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu geçen yıl turist sayısında Türkiye ve Antalya için rekorlar yılı olduğunu anımsattı. Karaloğlu, şöyle konuştu.

''Hedefimiz artık turizm gelirlerini artırmak olmalı. Otelcilerimize naz yapın fiyatlarınızı artırın dedik. Dedikodulara kulak asmayın ve dedikodulara göre fiyat indirmeyin. Dedikodulara göre indirim yapanlar kaybetti. Corana virüs dedikodularına ya da başka şeylere aldanmayın. Türkiye çok iyi yolda. 2020 yılı artık turizmde gelir artırma yılı olmalı. Kişi başı turist gelirini bin dolara çıkarmalıyız.''

'2020 yılına çok iyi rakamlarla girildiğine dikkat çeken Karaloğlu, ''Ocak ve Şubat aylarında yüzde 30 artış var. Bu psikolojik açıdan iyi bir gidiş. Mutlaka yine 2 haneli büyüme gelecek'' dedi.

-Yeni bir Davos doğuyor

Antalya'da yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi veren Vali Karaloğlu şunları kaydetti. ''Patara Yılı Antalya markasının güçlenmesine katkı yapacak. Tour Of Antalya bisiklet yarışları olacak. Antalya 5-10 yıl içinde dünyanın en iyi bisiklet sporu bölgesi, Run Antalya koşusu önemli bir marka olacak. 7-9 Mart'ta Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, 27-29 Mart'ta da Diplomasi Forumu düzenlenecek. Çok sayıda devlet başkanı, başbakan, Dışişleri Bakanları katılacak. 3 gün dünya sorunları tartışılacak. Diplomasi Forumu ile Antalya'da yeni bir Davos doğuyor.''

Turizmcilere ve otel yöneticilerine de seslenen Münir Karaloğlu, ''Nisan ayındaki Sağlık ve spor turizm Fuarı'na (Hestourex ) Allah rızası için katılın, destek verin'' diye konuştu.

-Konaklama vergisi belediyeye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yerli ve 26 milyon turiste hizmet verdiklerini, Turizm Bakanlığı ile 540 milyon liralık yatırım protokolü yaptıklarını söyledi. Böcek, şunları kaydetti.

''Katı atık ve arıtma alt yapımızı geliştireceğiz. Temiz denizimizle sezona hazırız.Konaklama vergisi belediyeye verilmeli. Yurt dışında her ülkede konaklama vergisi var. Konaklama vergisi misafirlerden alınmalı. O vergiyi de belediyeye istiyorum. Antalya 26 milyon nüfusa hizmet ediyor.''

-2020'de 41 milyar dolar gelir

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da yaptığı sunumda ise Dünya turizmindeki gelişmeleri ve Türkiye'nin durumunu anlattı. Dünya turizminin 2019'da yüzde 4 büyüdüğünü ve 1.4 milyar insanın seyahat ettiğini belirten Yağcı, şöyle devam etti.

''Türkiye dünya sıralamasında 6. sıraya yükseldi. 2023 turizm hedefimiz 75 milyon turist ile ilk 5 sırada yer almak. Dünyada kişi başı turizm harcaması 1040 dolar olacak. Türkiye'de 660 dolara ulaştık. 2023 hedefimiz 860 dolara çıkarmak. 2030 yılında 1.8 milyar insan seyahat edecek. Corana virüsü dünya turizmini elbette olumsuz etkileyecek. Ama Türkiye zarar görmeyecek. 2019'da 34 milyar dolar turizm gelir elde ettik. 2014 yılı rakamını yakaladık. Fiyatlar çok kolay düşüyor ama toparlanması uzun süre alıyor. Türkiye'nin 2023 turizm vizyonunda 75 milyon turist ve 65 milyar dolarlık gelir hedefi var. 2020'de 41 milyar dolar gelir bekliyoruz.''

-Konaklama vergisi için çalışıyoruz

Antalya'nın yaklaşık 26 milyon nüfusa hizmet ettiğine dikkat çeken Yağcı, kent gelirlerinin artırılması için de çalıştıklarını söyledi. Yağcı, ''Konaklama vergisi için de çalışıyoruz. Konaklama vergisi misafirlerden alınması lazım ve çıkarken de tahsil edilmeli'' dedi.