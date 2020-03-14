“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”

14 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek, ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkındaki şikâyetler üzerine, virüs fırsatçılarına seslenen Başkan Özer Matlı; “İlgili Bakanlıklarımıza, Oda ve Borsalarımıza bazı işletmelerin ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiğine dair şikâyetler bizlere ulaşmaktadır. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri Türk Ceza Kanunu`na göre suçtur. İşletmelerimiz bu dönemde müşterilerine güven vermeye daha fazla önem vermeli, piyasada fırsatçılığa ve tedirginliğe karşı daha duyarlı hareket etmelidir. Bursa Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Borsamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Bazı ürünlerde fahiş ve spekülatif fiyat hareketlerine karşı Ticaret Bakanlığımız denetimlerine hızla başlamıştır. Borsamız bu konuda vatandaşlarımızdan ve sektörlerimizden gelecek şikâyetlerin takipçisi olacaktır. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.

“Bu süreci hep birlikte atlatacağız”

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlere ilişkin talep artış eğilimi oluşmuştur. Özellikle belirtmek isteriz ki gıda organize perakende noktaları ve merkez depolarda ve marketlerde, hiçbir tedarik sıkıntısı yoktur. Yaklaşık 3 aydır dünya gündeminde olan bir sorun karşısında paniğe kapılmanın anlamı ve yararı yoktur. Devletimiz tüm riskleri göz önünde bulundurarak, ilk andan itibaren tüm önlemleri almıştır. Bu durumda yapılması gereken en önemli husus; duyarlı ve hassas davranmanın toplumsal bir sorumluk olduğunu unutmamaktır” dedi.