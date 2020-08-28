VertaTekno, su ve gübre tasarrufu sağlıyor

28 Ağustos 2020

İZMİR-DÜNYA

Otomasyon sektöründe 2004’ten beri faaliyet gösterdiklerini söyleyen VertaTekno Müşteri İlişkileri Uzmanı Canset Seyhan, “Türkiye’ de ve dünyada gıda, kimya, petrokimya, tarım gibi bir çok sektörde tam otomatik PLC, DCS ve SCADA kontrollü tesisler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca Verta Tekno olarak Aqua4D su iyileştirme sistemlerinin Türkiye dahil 14 ülkede distribütörlüğünü yapıyoruz. Aqua4D® teknolojisi 2006’da başlayan ve yıllarca süren kapsamlı araştırmaların ardından 2010 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi’nde doğan bir ürün. Ardından İsviçreli temiz su teknoloji şirketi PHT, teknolojinin ticari üretimini yaptı ve dünyaya satmaya başladı” dedi.

Aqua4D teknolojisinin sudaki veya suya katılan gübre gibi tüm elementlerin ve minerallerin çok yüksek düzeyde çözünmesini sağladığını anlatan Seyhan, “Aqua4D binalar-endüstri, tarım ve hayvancılık konularında su iyileştirme çözümleri sunuyor. 40’tan fazla ülkede satılıyor ve 10 binden fazla sistem, dünya üzerinde çalışıyor. Aqua4D fiziksel su iyileştirme sistemleri tarım konusunda yetiştiricilere, çok tuzlu sularla, tuzlu ve verimsiz topraklarda üretim yapma imkanı sağlamasının yanı sıra yüzde 25-30’lara varan su tasarrufu ve yüzde 25-30’lara varan gübre tasarrufu sağlıyor” diye konuştu.

"İhracat değerlerimiz iki kat arttı"

Geçen yıl 2018’e kıyasla daha yatay eğride bir skor elde ettiklerini belirten Seyhan, “Ancak 2020 başlarında ivmelenmeye başladık ve COVID-19 şartları ortaya çıktığında endüstriyel otomasyon bölümümüzün yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerimizi durdurmak zorunda kaldık. Tarım grubumuzun ciroları 2019’a göre çok büyük bir artış gösterdi. İhracat değerlerimiz, 2019 değerlerine göre neredeyse 2 kat arttı. Tarımda bu ivmenin 2021’de de devam edeceğini şimdiden görüyoruz. Ancak endüstriyel kısmımız için yatay seyir bekliyoruz” dedi.

Birinci hedefimiz ülkemize hizmet



Türkiye’de yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze ve meyve üretildiğine dikkat çeken Seyhan, şunları söyledi: “Bu üretimin 4,5 milyon tonu ihraç ediliyor. Üretiminin yüzde 20’ sini ihraç etme potansiyeli olan, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat hedefi 5 milyar doları buluyor. Aqua4D Türkiye olarak yenilikçi teknoloji beraberinde, ülkemiz topraklarında bu verimliliği arttırmak ve su ile gübre tasarrufuna katkıda bulunmak birinci hedefimiz.”