Vişne Ticaret Bölgesi İtalyan ve İspanyolların merceğinde

30 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Heyet, bölgedeki temasları kapsamında Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) de ziyaret etti. Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin attığı Vişne Ticaret Bölgesi, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan, “Çocuk Giysilerinde Güvenli Üretim” isimli ERASMUS + KA2 Avrupa Birliği projesi kapsamında Bursa’ya gelen İtalyan ve İspanyol yetkilileri ağırladı.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ağırlanan heyete, sektörün durumuyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Türkiye’deki üretimin yüzde 80’lik kısmını Bursa’da üretiyoruz. Bu üretimin merkezi de şuan içerisinde bulunduğumuz bölgedir. Burada binlerce üretici firma var. Bu firmaların ürettiği ürünlerin büyük bir bölümü ihracat yapılıyor. Bu firmalar aracılığıyla 50’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor” dedi. İhracatı artırmak adına çeşitli faaliyetlerin olduğunu hatırlatan Yıldız, “BTSO’nun da desteğiyle yurtdışında 10’un üzerinde ülkede ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Bursa, çocuk konfeksiyon üretiminin merkezi olması nedeniyle, yılda iki kez düzenlenen fuara da ev sahipliği yapıyor. Fuarımız uluslararası nitelik kazandı. Hedefimiz ihracatımızı daha da artırmak, özellikle de Avrupa pazarında daha güçlü şekilde bulunmak. Biz genç bir sektörüz ama hızla gelişen bir sektörüz. Burada bulunan çoğu firma zaten Avrupa standartlarında ürün üretiyor. Elbette eksiklerimiz vardır. Bunları tamamlayarak Avrupa’ya ve Amerika’ya kısacası bu bölgelere ihracat yapan firma sayısını artıracağız” diye konuştu.

30 aylık bir proje

Projeyle ilgili bilgiler veren Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, projenin yaklaşık 30 ay süreceğini dile getirdi. Tokgöz, “Burada bulunan arkadaşlarımız hem derneğinizle ilgili hem de yapmış olduğunuz projelerle ilgili bilgilenmek istiyorlar. Bu konuda sizlerle çok yakın çalışacağız. Kısmet olursa 30 ayın sonunda hem eğitim bağlamında hem de yurtdışı ortaklarımızın katkılarıyla standartların artırılması ve ihracatın geliştirilmesine yönelik olarak önemli çıktılar olacaktır” dedi. Heyet, BEKSİAD’daki toplantının ardından Mustafa Gürses’in sahibi olduğu Baby Rose firmasını da ziyaret etti.