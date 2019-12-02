“Vodafone Busıness Dijitalleşme TIR’ı” Bursa’da

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehirlik rotasına devam eden ve şu ana kadar 6000 kilometreden fazla yol kat eden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara ve İzmir’in ardından onuncu durağı İzmir oldu. Bursa’nın ardından Kocaeli ve İstanbul’da işletmelerle buluşacak olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı için Bursa’da gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Şener ve Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz katıldı.

İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilenen çözümleri Türkiye’nin diğer şehirlerine taşıyan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda e-ticaret konusunda danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Vodafone, çevreye yönelik projeleri kapsamında Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak. Vodafone’dan yapılan açıklamada Bursa’ya son 5 yılda 200 milyon TL’lik teknik yatırım yapıldığı, Bursa’da 3 bin 100’den fazla KOBİ’ye hizmet verildiği kaydedildi. Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, Bursa’daki her 10 işletmeden 9’u işini akıllı cihazlar ile yönetiyor; 4’ü bilgilerini bulut teknolojisinden yararlanarak saklıyor; 1’inin e-ticaret sitelerinde hesabı var; 3’ü şirketlerini sosyal medyada temsil ediyor. Bursa’nın dijital skoru ise 63.