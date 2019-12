WARMHAUS bayileri ile Bursa’da buluştu

29 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Fark yaratan inovatif ürünleri ve dijital çözümleri ile iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Warmhaus, Türkiye genelindeki bayileriyle Sheraton Bursa Hotel’de bir araya geldi. “Birlikte Varız” mottosuyla gerçekleşen bayi toplantısının açılış konuşmasını yapan Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan global ve Türkiye pazarından bilgiler paylaştı. Turan; “Global kombi pazarında ülkemiz Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Kombi pazarının bu yılı 850-900 bin adet ortalama ile tamamlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl pazarda ortalama yüzde 10-15 artış olacak ve kombinin ısıtma sektörü içindeki payı artacak” dedi.

Konuşmasında ürün gamına ekledikleri yeni ürünlere de değinen Turan, “İnovatif ürünleriyle dikkat çeken markamızla bu yıl iki yeni ürünümüzü tüketicilerimizle buluşturduk. Bunlardan birincisi sınıfında dünyanın en küçük kombisi olan Minerwa, diğeri ise akıllı oda termostatımız RecoWa. 2020’de Minerwa ve RecoWa kendilerinden söz ettirecek ve Warmhaus markasının her eve girmesi hedefimize katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

2019’a dair değerlendirmelerde bulunan Turan, “2019’u hedeflerimizi gerçekleştirerek, istediğimiz büyümeye ulaşarak kapatıyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerin de katkısıyla bu başarımızı sürdürecek ve 2020 sonu itibariyle, Türkiye’de doğalgazın ulaştığı her noktada olacağız. Üç yıl gibi kısa sürede 19 ülkede Warmhaus markamızla kombi satar hale geldik. 2020’de 19 olan bu sayıyı 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Ürün ve hizmet kalitemizi her zaman en üst düzeyde tutarak, ihtiyaç duyulan her anda, her yere ve herkese kaliteli, güvenli ve tasarruflu sıcaklık ulaştırma misyonumuzla çalışmayı sürdüreceğiz. Her alanda insana verdiğimiz değerle ısınma ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde çözmeye odaklanan inovatif ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de 400 çalışanımız, 425 satış noktamız ve 117 yetkili servis noktamız kocaman bir aileyiz. Bu başarılarımızda sizlerin büyük bir katkısı bulunuyor. Hedeflerimize sizlerin desteğiyle ulaşabiliriz. Birlikte ülkemize hizmet etmek, milli sermayeye katkı sağlamak, farklılaşmak ve güven için varız. Varlığımızı sizlerin de desteğiyle en üst seviyelere çıkaracağız” şeklinde konuştu.