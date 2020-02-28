Yabancı eğitimciler BTM’yi ziyaret etti

28 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi topluma yaymak, nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı vermek ve bilimi çocuklara sevdirmek adına bilimsel etkinlikleri ve uygulamalı atölye programlarıyla kentin önemli marka değerlerinden biri haline gelen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), yabancı öğretmen ve eğitimcilerin de ilgisini çekiyor.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erasmus+ programı kapsamında çok dilli uluslararası bir kodlama platformu kurmayı amaçlayan “Code is Loading” öğrenme/öğretme ve eğitim faaliyeti Bursa’da gerçekleştirildi. 5 gün süren eğitimlerinin ardından programa katılan yabancı akademisyen ve öğretmenler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan gelen akademisyen ve öğretmenler BTM’de bulunan deney düzeneklerini inceledi, uygulamalı atölye çalışmaları ve bilimsel etkinlikler hakkında bilgi aldı. Bursa Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu’nun da eşlik ettiği heyet, çocukların gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini geliştiren atölye çalışmaları ve BTM’deki bilimsel faaliyetlere hayran kaldı. 23 Nisan 2020 tarihinde açılması planlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezini de gezen heyet, kentin marka değerini yükseltecek projeye tam not verdi.