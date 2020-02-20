Yabancı konuklar ULUTEK’te
ULUTEK, Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere 13 ülkeden Türkiye’ye gelen yaklaşık 70 yabancı öğrenciyi ağırladı.
BURSA (DÜNYA) - Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere 13 ülkeden Türkiye’ye gelen yaklaşık 70 öğrenci, Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni tanımak ve Teknopark’ta bulunan firmaların faaliyetlerini yakından gözlemlemek amacıyla, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) eşliğinde ULUTEK’in misafiri oldular. Öğrenciler, ULUTEK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli’nin, ULUTEK Konferans Salonu’nda yaptığı sunumu dikkatle dinleyip, bilgiler aldıktan sonra Türk Ticaret Net Yazılım firmasını ziyaret etti.