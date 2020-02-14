Yağcı, gençlere iş yaşamı hakkında tavsiyelerde bulundu

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Hitachi Automotive Systems Bursa Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek, iş hayatındaki tecrübelerini anlattı. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 2020 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluşan Yağcı, iş hayatına dair tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere başarılı bir iş yaşantısı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Yağcı, “Eğitim hiçbir zaman bitmiyor, sürekli devam ediyor. Yaşadığınız süre içerisinde kendinizi geliştirmeye ve yeni bilgiler edinmeye devam edin. Çalışkan ve azimli olmak hayatınızın her aşamasında oldukça önemli” dedi.

Yağcı, genç yaşlardan itibaren yöneticilik yapmaya başladığını ifade ederek, kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen etkinlikte Hitachi Automotive Systems Bursa Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Yağcı öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Yağcı’ya Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü tarafından plaket takdim edildi.