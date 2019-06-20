“Yağıştan etkilenen çiftçinin zararı karşılanacak mı?”

20 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye verdiği yazılı soru önergesinde son günlerde etkili olan yağışların Yenişehir İlçesi; Cihadiye, Karasıl, Çeltikci, Kozdere, Kurtuluş, Yenigün, Ulucami ve Barçın mahallerindeki yoğun yağış biber, fasulye, mısır ekili alanlara zarar verdiğini belirten Aydın, her iki ilçede de geniş çapta tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

“Çiftçinin desteklenmesi için bir planlamanız var mı?”

Aydın, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Yoğun yağıştan etkilenen çiftçinin zararının tanzim edilmesi için bir çalışma başlattınız mı? Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde zarar gören çiftçiye ne zaman ne kadar destek sağlayacaksınız? Bu konuda bir hazırlığınız bulunmakta mıdır? Bursa genelinde tam olarak kaç dönüm arazi zarar görmüştür? İthalata dayalı tarım politikaları nedeniyle zor günler geçiren, aşırı yağışlarla birlikte daha da mağdur olan çiftçinin desteklenmesi için bir planlamanız bulunmakta mıdır?”