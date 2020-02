Yalnız Ardıç’ta evler yükseliyor

13 Şubat 2020

Ali ESKALEN

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Yalnız Ardıç Mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde Kır Kahvehanesi, çay bahçesi, restoran, konaklama alanları ve mesire alanı bulunan Yalnız Ardıç bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin tamamlandığında bölgeye hizmet edeceğini kaydetti.



Başkan Okay, Yalnız Ardıç bölgesinin Yedikuyular kayak bölgesiyle entegre olacağını ifade etti. Çalışmaların hızlandığını ve sona yaklaşıldığını aktaran Başkan Okay, yapılan çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.



Başkan Okay, konuyla ilgili konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin doğa turizminde gelişmesi adına Yedikuyular bölgesine ve o yol üzerine çok önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımların içerisinde en önemlisi de Yalnız Ardıç Mesire alanı projesidir. Bu alanımızda inşa ettiğimiz bungalov evler konaklama konusunda ziyaretçilerimize hizmet verecek. Şehre çok yakın bir alanda olması nedeniyle de tesisimiz çok özel bir yere sahiptir. Şehir dışından bu alana ziyaretçiler geleceğini ön görmekteyiz. Bu sebeple alanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması adına ekiplerimiz yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şuanda alanda çalışmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir.”