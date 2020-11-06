Yalova Organize Sanayi Bölgesinde TSE hizmetleri için Test ve Kalibrasyon Merkezi kuruluyor

06 Kasım 2020

Direnç ÖZDEMİR

YALOVA MAKİNA İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yeni bir ürün geliştirmeye harcanan mesainin yanı sıra bu ürünün ya da kullanılan ekipmanın ulusal ve uluslararası normlarda olup olmadığının kontrolleri ve bunun bilimsel yöntemlerle kanıtlanması, pazar ve üretkenliğe katkı açısından yadsınamaz bir gerçektir.

Bu kapsamda yenilikçi OSB anlayışımızla kurguladığımız daha öncesinden sizlere anlattığımız kamu kampüsü projemizde temsilcilik olarak başlayan TSE hizmet binası düşüncemizden yola çıkarak TSE ile irtibata geçtik ve kafamızdaki projeyi anlattık. Bu proje kendilerinin vizyonuyla birleşince bambaşka bir boyut kazandı ve bugün ne büyük bir gurur ki Yalova'yı merkez aldığımızda artık 50 kilometrelik bir yarı çap içindeki henüz TSE tarafından hizmeti verilmeyen bütün test ve kalibrasyon hizmetlerinin yapılabildiği yeni bir merkez üssü oluştu. Tabii bu özellikli bir merkez oluyor. Otomotiv sektörüne, Yalova ve Tuzla tersane bölgelerine yakınlığımız dolayısıyla deniz ve demir yolu ulaşım sektörüne hizmet verecek bütün test ve kalibrasyon hizmetleri Türkiye'de ilk kez bir OSB içindeki TSE kampüsünde yapılacak.

Çalışmalarımıza öncelikle OSB’miz bünyesindeki 235 sanayiciden merkez çatısı altında sunulmasını istedikleri hizmetlere ilişkin talepleri toplayarak başladık, ardından toplanan ortak ihtiyaçlara TSE tarafından bölgesel talep ve ihtiyaçların eklenmesiyle merkezin kapsamını somutlaşmış olduk.

Somutlaşan kapsama göre ilk etapta; basınç, boyut, mekanik, sıcaklık, kuvvet, sertlik, tork ve hacim testlerinin yapılabileceği bir Kalibrasyon Laboratuvarı, darbe, çekme, sertlik, basma testlerinin yapılabileceği bir Mekanik Test Laboratuvarı, demiryolu taşıtları koltuk yanmazlık testi, koltuk statik-dinamik testleri, ISOFIX testleri, emniyet kemeri testlerinin yapılabileceği Otomotiv, Demiryolları Ve Denizcilik İçin İhtisas Laboratuvarı ve de EN 12811-3 kapsamındaki testlerin yapılabileceği bir İskele Test Laboratuvarı ile TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi çatısı altında hizmet vermeye başlamayı planlıyoruz.

Kocaeli ve Bursa'daki otomotiv sektörlerinin orta noktasında olmamız ve gurur projemiz TOGG'a yakınlığımız dolayısıyla otomotiv sektörünün, tamamlayıcı lojistik faaliyetleri açısından denizcilik ve demir yolu ulaştırma sektörünün, makine ihtisas bir OSB olmamız sebebiyle de sektörde faaliyet gösteren tüm katılımcıların belgelendirme, test ve kalibrasyon hizmetlerini sağlamak üzere gerekli genişlemeleri alanlarını da rezerv bırakarak 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkezin temelini Mayıs 2021 itibarıyla atacağız.

Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira ancak bu konuda yatırım maliyetinden çok yatırım faydası odaklı çalışıyoruz. Burada TSE ile birlikte Türkiye'ye yeni milli bir değeri el birliğiyle kazandıracağız. Bu anlamda başta proaktif bir yönetim modeli geliştirmiş olan TSE Başkanı Prof.Dr.Adem ŞAHİN’e, değerli Yönetim Kurulu’na, Genel Sekreter Sn. Aykut Kırbaş ve Genel Sekreter Yrd. Sn. Hüseyin Alper Türedi’ye ve tüm profesyonel ekibine teşekkür ediyorum, şimdiden hayırlı olsun.