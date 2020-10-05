Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesine kavuşuyor

05 Ekim 2020

Direnç ÖZDEMİR

YALOVA MAKİNA İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bildiğiniz gibi ülkemizde bakanlığımızın da destekleriyle son 15 yılda Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanında son derece önemli ve olumlu gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan tüm bu olumlu gelişmelerin yanında, bundan sonraki süreçte yenilikçi girişimlerin daha başarılı olması, üniversite - sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve tekno-girişimlerin ekonomimizdeki etkinliklerinin artması için, özel sektöre, kamuya ve üniversitelere önemli görevler düşüyor.

Yalova İmes Makine İhtisas OSB olarak kamu ve özel sektörü temsilen biz de, bu noktadan edindiğimiz görevle, Doğu Marmara’nın en merkezi noktası olan İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin tam ortasında, Yerli, Yenilikçi, Yeşil Üretim'in yeni üssü olacak yepyeni bir ekosistem inşa etmek için, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme merkezi olacak bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi inşa etme adına kollarımızı sıvadık.

Yalova Üniversitemizle imzaladığımız protokol bu çalışmamızın ilk adımı oldu.

Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri ile birlikte imza altına aldığımız protokol ile Yalova Üniversitemiz içerisinde %51’i OSB’mizin olan bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) inşa ediyoruz. Bu TGB ileride OSB’miz içerisinde inşa edeceğimiz Makine İhtisas TGB’miz için de bir şube olarak Yalova Üniversitemiz içerisinde inşa edilecek.

Amacımız üniversitemizdeki akademisyenlerimizin yeni teknolojiler geliştirebildiği bir ekosistem inşa ederken, diğer yandan da hem sanayicilerimizin mevcut teknolojik problemlerine üniversitemiz vasıtasıyla çözümler üretmek hem de sanayicilerimizin teknolojik olgunluk seviyesini oluşacak sinerji ile daha üst seviyelere taşımak.

Bilindiği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri bölgelerdir. Böylelikle biz de Yalova’mız için sanayicilerimizin burada proje yazacakları, Üniversite’mizdeki akademisyenlerle birebir iletişimde olacakları bir ortam sağlamış oluyoruz.

Silikon Vadisi örneğindeki gibi TGB içerisinde bir araya gelinen mekanlarda sanayicimiz hocalarımıza dertlerini anlatacak, çözümler gelişecek ve buralardan sanayiye yönelik icatlar çıkacak, fikirler gelişecek.

İnşa edeceğimiz eko sistemimiz içerisinde sanayiciler, mühendisler, emekçilerimiz ve akademisyenlerimiz aynı havayı soluyup, aynı ortamda sosyalleştikçe önemli kazanımların ortaya çıkacağına ve oluşacak sinerji ile önemli bir ivme kazanacağımıza inanıyoruz. Tekrar belirtmekte fayda görüyoruz, yakalayacağımız bu sinerji bizi katma değerli ve milli üretim konusunda çok farklı bir boyuta taşıyacak.,