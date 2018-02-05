Yalova'da Makine İhtisas OSB kuruluyor

05 Şubat 2018

Yalova İMES Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, 160 yerli sanayicinin girişimiyle kurulması planlanan, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacak Yalova- İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2021 yılında çalışmalarına başlamasının beklendiğini bildirdi.

Erboz, yazılı açıklamasında, OSB'nin milli ve yerli sanayi ile yeşil üretimin yeni üssü olacağını belirtti.

Makine imalatı, otomotiv, beyaz eşya yan sanayi, elektronik eşya, savunma araç ve gereçleri gibi ürünlerin üretilmesinin planlandığı OSB'de yatırım hazırlıklarının son hızla devam ettiğini vurgulayan Erboz, OSB alanında sınırlı sayıdaki parsellerin maliyetine ve uzun vadeli ödeme planlarıyla tahsise açıldığını aktardı.

Çiftlikköy ilçesindeki 470 hektarlık OSB alanında kamulaştırma çalışmalarının 2 yıl süreceğini tahmin ettiklerini bildiren Erboz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin organize sanayi bölgesi olmayan tek ili konumundaki Yalova'da 160 yerli sanayicinin girişimiyle yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacak 6,5 milyar lira değerindeki Yalova- İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2021 yılında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yenilikçi, milli, yerli ve yeşil üretimi kendisine misyon edinen; meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, güneş ve rüzgar enerji santralleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı sosyal donatıların da yer alacağı yeni nesil bir OSB inşa etmeyi planlıyoruz."

OSB alanının yarısından fazlasını dolduracak nitelikte mevcut üyelerinin bulunduğunu, kalan sınırlı sayı ve büyüklükteki alanlar için yeni yatırımcılar alındığını belirten Erboz, şöyle devam etti:

"Devletimizin ortaya koymuş olduğu 2023 yılı hedefleri arasında yer alan dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak, 500 milyar dolar ihracat ve kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olduğu bir Türkiye hedefini yakalamak için Marmara Bölgesi'nin kalbi durumunda olan Yalova ilimizde devlet politikaları çerçevesinde yatırım, katma değer ve istihdam oluşturarak, en çevreci üretimin dünya çapında örneklerinden birini oluşturma azmi ve inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yalova'da faaliyetinde bulunan bir OSB olmadığına da değinen Erboz, "Bu ilimizde ilk faaliyete geçen OSB olmak için çalışmalarımızı süratle yürütüyoruz. Bu konuda da başta Yalova Valiliği olmak üzere bütün Yalova kamuoyundan gördüğümüz destek için teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.