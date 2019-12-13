“Yapabilirsin” belgeseli Bursa’daydı

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Farklı alanlarda başarıya ulaşmış 9 kadının ilham veren hikâyelerini, Türkiye çapında kadınlara ulaştırmak ve onlara “Yapabilirsin” demek için Türk Tuborg A.Ş’nin “%100 Gönüllüyüz” kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin altıncı etkinliği Bursa’da yapıldı. Kars, İzmir, Adıyaman, Mersin ve Samsun’dan sonra Bursa’da yapılan etkinliğe kadınların ilgisi büyüktü. Bursa Almira Hotel’de gerçekleşen etkinliğe Gazeteci ve Yazar Tuluhan Tekelioğlu, Türk Tuborg A.Ş. Kurumsal İletişim Yöneticisi Ece Duyar ve Yapabilirsin belgeselinin kahramanlarından Kars Kaz Evi’nin kurucusu Nuran Özyılmaz ile Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur katıldı.

Kadınları girişimci, sanatçı, sporcu, yönetici, iş sahibi, bilim insanı olma konusunda cesaretlendirmeyi, hayallerinin peşinden giden kadınların sayısını arttırmayı ve onları yüreklendirmeyi amaçlayan etkinlik; Tuluhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan Yapabilirsin belgesel film gösteriminin ardından ünlü gazetecinin katılımcılarla sohbeti ile sona erdi.

3 bine yakın kadına ulaşıldı

Yapabilirsin belgeselini Türkiye çapında hayallerinin peşinden giden kadınlara ulaştırmak için başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar üç bine yakın kadına dokunduklarını söyleyen Türk Tuborg A.Ş. Kurumsal İletişim Yöneticisi Ece Duyar ise; “Pek çok departmanının başında kadınların bulunduğu ve kadınlara eşit fırsat ilkesini benimsemiş bir şirket olarak, yola çıktığımız bu sosyal sorumluluk projesiyle binlerce kadının farkındalığını arttırmak, onlarla birlik olmak ve hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaretlendirmekten dolayı çok mutluyuz. Biliyoruz bir kadın olarak işimiz zor ama hepimizin bilmesi gereken şu ki “işin içinde kadın varsa aslında hiç bir şey imkânsız değildir” dedi.

Türk Tuborg A.Ş.’nin % 100 Gönüllüyüz kapsamında desteklediği sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam edecek.