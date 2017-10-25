25 Ekim 2017

Zehra ORUÇ



Bursa-Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), ekim ayı sinerji toplantısında Hepsiburada’nın CMO’su Yüce Zerey’i ağırladı.

Pazarlamada yapay zekanın da kullanılmaya başlandığını belirten Yüce Zerey, "Yapay zeka çileğin üstündeki nokta. Temeli attınız mı, doğru iş modeli inşaa ettiniz mi, doğru ürünle doğru hedef kitleye hitap ediyor musunuz, doğru yöntemleri kullanabiliyor musunuz sorularının yanıtı olumlu ise optimize etmek için yapay zekayı kullanabiliriz. Tüketici nezdinde bakmak gerekirse de, alışverişte insan artık aradan çıkıyor. Tüketici, kendisine akıllı ve hızlı çözümleri sunan, oldukça fazla alternatifi bir araya sunan kanalları tercih ediyor. Firmaların da akıllı çözümler üretebilmesi için akıllı olması, tüketiciyi anlaması lazım. Bunun için de insan gibi matematik zekayı kullanabilmesi lazım. Yapay zeka burada devreye giriyor. Ne aradığımı anlaması, tercihlerimi geçmişe dönük okuması ve ihtiyacım olanı bulup, istediğim şekilde sunması yapay zekanın yapabileceği bir matematik. Yapay zeka, e-ticareti başka bir boyuta taşıyacak" diye konuştu.

Ticareti e-ticaret veya fiziksel ticaret diye ayırmanın günümüz tüketim alışkanlıklarında mümkün olmadığını söyleyen Zerey, "Artık offline ile onlineın entegre olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar bir şeyi mağazada görüyor, sonra googleda arıyor, daha sonra da ürünü ya mağazadan ya da internetten alıyor. İkisi iç içe geçmiş durumda. Tüketim serüveni artık sadece vitrinde görmekle sınırlı değil. Fiyat karşılaması yapılıyor. Markanın tüketim serüveni neredeyse, pazarlamada ona göre yer almak gerekir" dedi.



Konuşmasında dijital dünya ile aynı anda birçok işi yapma yetkinliğinin çok elzem bir duruma geldiğini de ifade eden Yüce Zerey, "Tüketici, şu anda isteseniz de istemeseniz de velinimetiniz. Çünkü markayı hemen rezil de vezir de edebilir, bambaşka bir noktaya da götürebilir. Tüketicinin elinde ciddi bir güç var artık. Çünkü dijital dönüşümle birlikte bünyesinde çok kolay kendini ifade ediyor ve kitleler birlikte hareket edebiliyor" dedi.

Son yıllarda web teknolojilerindeki değişiklikle bunu anlamlı bir derecede hissetmeye başladıklarını ifade eden Zerey, markanın itibarını da, marka değerini de tüketicilerin belirlemeye başladığını belirtti. Zerey, piyasanın rekabetçi olduğunu, çok iyi fiyata kaliteli alternatiflerin bulunabildiğini sözlerine ekledi.