YAPDER’den Çevikel’e ödül

02 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) önderliğinde ve Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, iş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Girişimcilikleri ile topluma ilham veren kadınların başarı hikâyelerini de paylaştığı ve Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’e, Fark Yaratanlar Kategorisinde ödül verildi.

Aldığı ödülün ardından açıklamada bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, çok mutlu olduğunu ifade etti. Böyle önemli bir organizasyonda Bursa’yı da temsil ettiğini belirten Çevikel, “İş hayatında kadınların olmasının ne kadar önemli olduğunu sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Ben de onlardan biri olarak bu farkındalığa destek vermeye gayret gösteriyorum. Bundan dolayı çalışmalarımız ve yaptıklarımız da bu gibi platformlarda ödüllendiriliyor. İş hayatında birçok önemli başarıya imza atmış kadınlarla bir araya geldik. Ülkesi için üreten, ekonominin içerisinde olan, toplumdaki kadın algısının değiştirilmesin ön ayak olup güzel örnek olan tüm kadınlara teşekkür ediyorum” dedi.