Yapı denetiminde 'havuz' sistemi sıkıntı yaratıyor

05 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) İnşaat Faaliyetleri Meslek Komite Başkanı Hasan Tunç, inşaat sektöründe önemli bir durgunluk yaşandığını, bankaların kredi geri ödemelerinde sorun yaşandığını kaydetti. Tunç, şunları kaydetti.

''Bankalar faiz oranlarını düşürmelerine rağmen kredi borçlarıyla ilgili taleplere hızlı ve etkin yanıt vermeleri sektör için yararlı olacak. Yurt içinde kamuda resmi işler yapan müteahhitlerin hak edişleri ödenmeli. Ödemelerin zamanında yapılması ve arz-talep dengesi için gerekli stratejiler hazırlanmalı. Kamu müteahhitlerinin hak edişleri bekletiliyor. Bundan etkilenen kamu müteahhitleri, sektörü olumsuz yönde etkileyebilir.''

Pandemide normalleşme sürecinin başlamasıyla yılın ikinci yarısından sonra inşaat sektörünün yeniden canlanmasını beklediklerini ifade eden Tunç, şöyle devam etti.

''Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yapı denetim kuruluşu ile müteahhitler arasında denetim sıkıntısını ortadan kaldırmak ve yapı denetim şirketinin görevlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda havuz oluşturuldu. Ancak havuz sisteminde sorunlar yaşanıyor. Şehirlerdeki yapı denetim firmaların sırası çekilişle belirlendi. Havuzda toplanan işler ilk etapta sırayla yapı denetim firmalarına dağıtıldı. Havuz zaman kaybına yol açıyor.''

İnşaat aşamalarındaki kontrollerde mesafenin uzak olması, program uyuşmazlığı ve benzeri nedenlerle işlerde aksamalar ve zaman kaybına yol açtığını ifade eden Hasan Tunç, ''Bu sıkıntıların yanında yapı müteahhitlerinin büyük projelerine yeni kurulan yapı denetim kuruluşu da verilebiliniyor. Bu durumda genel işleyiş ve yine inşaat aşamalarındaki kontroller sırasında iş tecrübesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı aksamalar yaşanıyor'' dedi.

Tunç, sorunların çözümü için önerilerini şöyle sıraladı.

-Yapı müteahhidinin denetlenecek yapısı hangi bölgede ise o bölgedeki yapı denetim kuruluşunun sırasına göre verilmeli. (Örneğin yapı il merkezinde ise il merkezinden bir yapı denetim kuruluşunun sırasına göre verilmeli) veya en fazla 50 kilometre sınırı getirilmeli.

-Yapı müteahhitlerinin büyük projelerine yeni kurulan yapı denetim kuruluşunun yerine daha önceden büyük projeleri denetlemiş tecrübeli yapı denetim kuruluşunun sırasına göre verilmeli

-Yeni sistemde inşaat ruhsatları yapı müteahhitleri tarafından çıkarılıyor. Eskiden olduğu gibi yapı denetim kuruluşları tarafından da inşaat ruhsatları çıkarılmasına izin verilmeli.