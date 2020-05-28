‘Yapısal reformlar için son virajdayız' uyarısı

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya iş dünyası STK temsilcileri ile OSB'de faaliyette bulunan 200'e yakın firma temsilcisinin izlediği toplantıya video konferans yöntemiyle söyleşi gerçekleştirdi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, burada yaptığı konuşmada koronavirüs salgını ve sektöre yansımaları ile salgınla mücadele konusunda bilgi verdi.

Antalya’nın kornavirüs salgını sürecini çok iyi yönettiğini belirten Bahar, ''Bu dönem, 'geldi geçti' diyebileceğimiz bir süreç değildir'' dedi.

Üretimde, sanayide ve enerji alanında ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Bahar, şunları kaydetti.

'' Şu an öncelikli ihtiyaç, tüm sektörlerde hasar tespitinin yapılmasıdır. Krediye ulaşmada 3 kamu bankası aracılığıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı limitler tahsis edildi. Ancak bu konuda sektörel adımlar da atılmalı. Avrupa Birliği 2022’ye kadar 240 milyar Euro düşük maliyetli kredi açıkladı. Bu karar, hasarın 3 yıl içinde her ihtiyaç anında devreye girecek çözümler gerektirdiğini gözler önüne seriyor. İş yaşamında kısa çalışma ödeneği, evde çalışma gibi değişimler yaşanıyor. Bu değişimle birlikte yeniliklere ayak uydurmak amacıyla başta Kıdem Tazminatı Fonu kurulmalı. Böylesine yapısal reform gerçekleştiğinde kayıt dışılık daha da azalacak. Dolaylı vergiler düşürülmeli ve rasyonel vergiler daha iyi ayarlanmalı. Ticaret Hukuku ve Patent Hukuku uygulamalarında sorunlar yaşanıyor, bunlar giderilmeli.''

Türkiye ekonomisindeki sıkıntıların giderilmesi, değişim ve yeniliklere hazır olunması için 'Yapısal reformlar için son virajdayız' uyarısında bulunan Bahar, sözlerini şöyle tamamladı.

''İmalat sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 50 oranında düşürecek yüksek teknolojiye, katma değerli ihracata ve yüksek verimli tarım faaliyetlerine yönelmeliyiz. Verimliliği artırıcı projelere direkt devlet desteği uygulanmalı.''

Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez de koronavirüs salgınının ekonomik göstergelere yansımalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Koronavirüs salgını sürecinde ikinci dalganın yaşanmaması halinde ekonomide çok hızlı bir toparlanma olacağını ve Türkiye’nin bu krizden çabuk çıkacağını ifade eden Eğilmez, şöyle konuştu.

''Bu tarihteki ilk küresel krizdir. Geçmişteki krizler kapitalizmi etkiliyordu. O dönemlerde kapitalizm henüz tüm dünyayı ele geçirmediği için küresel bir kriz söz konusu olmuyordu ama artık öyle değil. 2008 yılındaki krizde Çin ekonomisi çökecek noktaya gelmedi, sistemi ayakta tuttu, ama şu an böyle bir durum yok. Pandemi, 2020 yılında dünya ekonomisinde ciddi sorunlar yaratacak. Talepte çok ciddi bir geri çekilme söz konusu.''

Bu krizde en çok etkileneceklerin Avrupa ülkeleri ile Amerika olacağını vurgulayan Mahfi Eğilmez, ''Ancak yasaklar ve kısıtlamalar kalktığında herkes normal hayatına, dolayısıyla da alışverişe geri dönecektir. Çünkü insanlar çok sıkıldı. Normalleşme sürecinde, Türkiye’nin hızlı bir toparlanma yaşayacağını ön görüyorum. Bu hızlı toparlanma yapısal reformlar ile desteklenir, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreçten güçlenerek çıkılabilir'' dedi.