“Yaratıcılık ve yenilikçilikten başka şansımız yok”

15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen, üniversite-sanayi işbirliği projesi kapsamında düzenlenen seminerde, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Oerlikon Balzers Genel Müdürü Uğur Urkut, “Organizasyonlarda Verimlilik” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilen etkinlikte Uğur Urkut, “Firmaların amacı ekonomik değer yaratmaktır. Bir organizasyon, bir şeye para yatırıyorsa, yatırdığından daha fazla kar elde etmeyi bekler. Bunu yaparken sermaye maliyeti de hesaba katılır” dedi. Urkut, firmaların bunu yaparken maddi ve maddi olmayan kaynaklara başvurduğunu ifade ederken, “Verimlilik, minimum girdi ile maksimum çıktıyı elde etmeyi amaçlar” diye konuştu.

Organizasyonların ilk olarak neyi gerçekleştireceğine karar vermeleri gerektiğini ifade eden Urkut, etkenlik ve etkinlik kavramların önemine de değindi. Etkenliğin, doğru işi yapmak olduğunu, etkinliğin ise işi doğru yapmak anlamına geldiğini söyleyen Urkut, “Süreç sonunda çıktılar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır” dedi. Urkut, şöyle devam etti: “Bir işletme doğru işi, doğru şekilde yapmıyorsa yavaş yavaş ölür. İronik bir şekilde, doğru işi yapmıyor ancak yaptığı işi çok doğru bir şekilde yapıyorsa hızlı ölür. Doğru işi, doğru bir şekilde yapmıyorlarsa sadece hayatta kalırlar. Doğru işi, doğru şekilde yaparsanız işiniz gelişir. Etken ve etkinseniz daha verimli bir işletme olursunuz. “

Urkut, müşteri için değer yaratmayan süreçlerin elenmesinin şart olduğunu da kaydederek, yalın üretime odaklanmanın şart olduğunu ifade etti. Akıllı organizasyon kültürü oluşturmanın şart olduğunu da kaydeden Urkut, sürekli öğrenmenin birinci koşul olduğunu söyledi. Sahip olunan kaynakların harekete geçirilmesi ve ortamı anlayarak ona uygun stratejiler geliştirilmesinin de şart olduğunu belirtti. Urkut, “yaşadığımız çağda belirsizlikle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bizim gibi kaynakları kısıtlı ülkeler için yaratıcılık ve yenilikçilikten başka hiçbir şansımız yok” dedi.