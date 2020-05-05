Yardım paketleri Kayseri’den havalandı

05 Mayıs 2020

Oktay ENSARİ

Türkiye, küresel salgına yönelik bugüne kadar çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulundu. Bu konuda son resmi açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından geçen hafta yapılmış, yardım gönderilen ülke sayısı 57 olarak ifade edilmişti.

COVID-19 salgını kapsamında Almanya’dan, İspanya’ya Çin’den ABD’ye, Azerbaycan’a, Somali’ye kadar uzanan geniş coğrafyaya giden tıbbi yardımlar, çeşitlilik göstermekle birlikte ağırlıklı olarak maske, tek kullanımlık koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven ve COVID-19 test kiti gibi ürünlerden oluştu.

İlk uçuş Çin’e yapıldı

Yurt dışında geniş bir coğrafyaya gönderilen yardım malzemelerinin lojistik üssü ise Kayseri oldu. Yardım malzemelerinin ulaştırılmasında Kayseri’de bulunan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na bağlı kargo uçakları kullanıldı. Üstten havalanan ilk askeri kargo uçağı 1 Şubat’ta Çin’in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını alırken, aynı zamanda bu ülkeye ilk tıbbı yardım malzemesini de teslim etti. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan havalanan, transal olarak tanımlanan okyanusu yakıt almadan geçebilen A 400 M Atlas, C-130 Herkül, C-160 Transal nakliye uçakları, başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.

Gönderilen yardım paketlerinin üzerinde, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsu yer alırken, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili ülkenin devlet başkanına hitaben yazdığı bir mektup götürüldü.

KIBRIS ÇIKARMASINDA AKTİF GÖREV ALDI



12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, kurulduğu günden bu yana geçen 72 yılda, kurye ve personel nakli, şehit nakli, arama kurtarma, sıhhi tahliye, ulaştırma hizmetleri, kargo indirme, özel harekat personeli atma ve 1. Komando Tugayı ile birlikte hava indirme görevlerini icra ediyor. Filolarında çok sayıda nakliye uçağı barındıran üs, 1948 yılında C-47 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine katılmasıyla personel ve malzeme atma görevine başladı. 1974 yılında Kıbrıs’a paraşüt hücum indirmesi yapan Komutanlık 14 Ağustos 1984’te Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirildi. Kayseri Erkilet’de bulunan üs, Türk Hava Kuvvetleri Hava Lojistik Komutanlığı’na bağlı.