Yaş meyve sebze sektörü Interfresh Fuarı'nda buluşacak

31 Temmuz 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye’nin yaş sebze meyve alanında tek uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı, 16-19 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Fuar öncesi Bursa’da düzenlenen basın toplantısında fuar organizasyonu sektör hakkında bilgi veren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, ikincisinin bu yıl düzenleneceği fuarın, doğru ürünle doğru pazarı birleştirmemi için önemli bir kapı olduğunu vurguladı. 2018 fuarın kendilerinin bu yıl için de umutlandırdığına değinen Yazgan, “Bursa’da özel ürünlerimiz var. Ülkenin diğer coğrafyalarında yetiştirilemeyen ürünlere sahibiz. Bunların tanıtımında yeterli olamıyoruz. Üretimini yapan insanları doğru noktalarda doğru alıcılarla buluşturamıyoruz. Büyük bir beğeni ile gezdiğimiz Berlin fuarı kadar kapsamlı bir fuarın ülkemizde yapılıyor olması bizi gururlandırıyor. Alıcı ve satıcıları bir araya getirebilecek olan etkinlik, ülkemizin tarımını daha ileriye taşıması ve ihracatımızın geliştirilmesi konularında büyük bir buluşma noktası” dedi.

Bursalı duayen firmalar da davet ediliyor

Antexpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, Interfresh Eurasia’ya bir fuardan öte bir ihracat projesi olarak baktıklarına dikkati çekti. Yaş meyve sebze sektörünün ihracata açılan kapısı olduğunu belirten Fora, “Sadece üretmekle ihracatı artırma şansımız yok. Ürünün tohumdan sofraya gelene kadarki süreçte var olan tüm paydaşların bir araya gelecek olması ayrıca önemli. 2018’de üçü yabancı 112 marka fuarımızda stant açmıştı. 15 bin civarı seçkin ziyaretçi ağırlamıştık. 26 ülkeden 500 alım heyetini ağırlamıştık” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl 10 bin metrekare olan fuar alanını bu sene yüzde 15 büyüttüklerini kaydeden Antexpo Genel Müdürü Murat Özer de, bu sene modern sulama teknolojileri ile tarım makineleri ve ekipmanları olmak üzere iki yeni bölüm daha eklediklerini belirtti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuarda önceliğimiz yabancı ziyaretçi sayısını artırmak. 2018’de 27 ülkeden bin 800 kişi ağırlamıştık. Bu yıl 30 ülkeden 2 bin 500 civarında alıcıyı katılımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu alım heyetleri birebir sektörel alıcılar. Hedeflediğimiz 30 ülke de halihazırda aktif olan ve potansiyel pazarlardan.” Murat Özer öte yandan yurtdışı fuarlarına katılan Bursalı duayen firmaları Interfresh Eurasia’ya da davet etti. Özer, fuar süresi boyunca teknoloji, inovasyon ve ürünlerin konuşulacağı çeşitli panellerin de düzenleneceğini belirtti.