“Yasa dışı tütüne ceza, ihracatı pozitif etkileyecek”

03 Temmuz 2020

İZMİR-DÜNYA

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Umur, 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren ve “makaron veya yaprak sigara kağıdının içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satışına” hapis cezası getiren uygulamanın, tütün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Birliğin verilerine göre yılın ilk 5 ayında bitkisel ürünler arasında birinci sırada yer alan tütün ihracatını korumaya faydası olacak yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Umur, “Yasa dışı sarmalık tütün satışına 2017 yılında hapis cezası getirildi, ancak şimdiye kadar uygulama tarihi iki kez ertelendi. Bu yıl ise sarmalık tütünün, makaron içine doldurulmuş veya yaprak sigara kağıdına sarılmış olarak satışına ceza uygulanmaya başlandı. Bu gelişme uluslararası piyasalarda markalaşmış Türk tütün tarımının sürdürülebilirliği için çok önemli bir adım oldu” dedi.

“Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanların da aynı yasa kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaktı” diyen Umur, “Ancak, yasadaki bu uygulama 2021 yılına ertelendi. Ülke ekonomisini, ihracatını, çiftçinin gelirini ve sektörün yasal ticaretini korumak ve güçlendirmek adına izinsiz tütün ticareti yapanlara getirilecek bu yaptırım yasa dışı tütün ticaretini büyük ölçüde sonlandıracaktır” görüşünü dile getirdi.