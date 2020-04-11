Yasak hizmete engel değil

11 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Özellikle büyükşehirlerde ‘Covid19’ virüsünün yayılım hızını kesmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı, Bursalıların hizmete erişimine engel olmadı. Salgının başladığı ilk günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşturulan Vefa Destek Gurubu hafta sonunda da çalışmalarına kesintisiz devam etti. Günlük ortalama 8-10 bin çağrıya yanıt veren Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. BESAŞ ekmek üretim çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar günlük ekmek ihtiyaçlarını mahallelerindeki fırınların yanı sıra BESAŞ büfelerinden de kolaylıkla temin etme imkanı buldu. Bunun yanında günde 2 bin 500 kişiye iki öğün olarak ulaştırılan sıcak yemek servisleri, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları, evde bakım hizmetleri de sokağa çıkma yasağına rağmen kesintisiz devam etti.